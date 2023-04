Morena niega campaña anticipada por colocación de espectacular de Delfina Gómez

El representante de Morena, Francisco Vázquez Rodríguez afirmó ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), que la colocación de un espectacular de la candidata, Delfina Gómez Álvarez, antes del inicio de campaña fue un error del proveedor que ya se notificó a la autoridad electoral.

Durante una entrevista explicó que quien se adelantó fue un proveedor y aseguró que fue solo un espectacular en territorio mexiquense, por lo cual ya presentaron una carta de deslinde ante el IEEM.

"Realmente fue un espectacular, fue un error del proveedor, ya tenemos la carta de deslinde, ya se presentó el deslinde aquí en el Instituto.

"Es un error del proveedor de quererle ganar él a su trabajo, sin considerar los tiempos electorales por no tener intervención en el proceso, pero nunca hubo intención de quererse adelantar a los tiempos", aseguró.





El morenista aseguró que no hubo dolo, pero el proveedor se equivocó y ya lo notificaron al instituto electoral.

"No hay dolo, no hay mala fe, no hay intención, simplemente fue un error del proveedor donde él se deslinda".

Francisco Vázquez también comentó que se quejan de la visita de las y los gobernadores morenistas porque a ellos, en referencia al PRI y sus aliados, ni su gobernador los vista, ni los acompaña, pero hace seis años actores políticos nacionales visitaban la entidad.

PRI y PRD denunciaron el sábado primero de abril la colocación de un espectacular de Delfina Gómez antes del inicio de las campañas sobre la carretera federal Texcoco-México, en la colonia La Magdalena Atlicpac, municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México y acusaron actos anticipados de campaña.

