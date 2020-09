SEP aún no tiene terreno, dice Barbosa

PUEBLA. Aún no hay ni búsqueda de los terrenos para albergar la nueva sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal a Puebla, afirmó el gobernador de la entidad Luis Miguel Barbosa Huerta después de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que sería hasta 2021 cuando se concluya el traslado de la misma a tierras poblanas.

“No hay ningún avance, no existen terrenos, no existen búsqueda de terrenos, todo tendrá que empezar. Habrá logística desde la federación, pero nosotros no estamos enterados de algún avance sobre este asunto”, comentó en su conferencia matutina de ayer el mandatario estatal.

Política "Que se salgan" de Conago, dice Miguel Barbosa a gobernadores

Fue el pasado sábado, en el municipio de Atlixco, cuando López Obrador anunció que sería para el próximo año, en el centenario de la SEP. que se consume el traslado de la dependencia a Puebla como parte del proyecto de descentralización de la administración federal.

El mismo Presidente reconoció que la descentralización del gobierno federal es uno de los compromisos que no ha cumplido hasta la fecha.

Y es que fue en 2018, durante el periodo de transición, que se anunció que la dependencia se mudará a Puebla y que el proceso iniciaría desde el primero de diciembre de ese año, sin embargo, hasta la fecha no se ven avances al respecto.

Incluso fue en ese año que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios reveló que también se buscarían terrenos para la edificación de vivienda para los profesionistas de la SEP.