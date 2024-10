Hallan culpable a feminicida de Alma Lourdes, asesinada por defender a sus hermanas

Por los delitos de feminicidio y acoso sexual, Hilario “N”, de 72 años, fue declarado culpable por el Juez Oral, a más de un año de ser capturado por el caso de Alma Lourdes, en Ciudad Obregón.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que habrá justicia por el feminicidio de la víctima, pues el fallo condenatorio emitido en la audiencia del pasado 15 de octubre, acredita la culpabilidad de Hilario “N”.

El órgano procurador de justicia indicó que los medios de prueba fueron idóneos y pertinentes para demostrar ante el juez dicha responsabilidad del señalado, cuya audiencia de Juicio Oral inició el pasado 23 de septiembre, proceso en el cual el Ministerio Público desahogó aproximadamente 30 testimonios.

El año pasado, Hilario N fue detenido como principal sospechoso del feminicidio / Foto: Cortesía | FGJE Sonora

Mientras tanto, el siguiente lunes 21 de octubre, el juez dará a conocer la individualización de las sanciones que se impondrán al acusado, donde la pena máxima por feminicidio es de 70 años y por acoso sexual 8 años.

“Con estas acciones la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se reitera el compromiso de traer justicia para las víctimas directas e indirectas de estos hechos”, resaltó la instancia en un comunicado.

Tras la audiencia del 15 de octubre, la cual concluyó a altas horas de la noche en Ciudad Obregón, Idalia Valenzuela, madre de Alma Lourdes, entre lágrimas y sollozos expresó su felicidad con el fallo a favor de las víctimas.

Juicio Oral contra Hilario "N" concluye de forma favorable para las víctimas



-El fallo condenatorio del Juez acreditan la culpabilidad del acusado por los delitos de feminicidio y acoso sexual



Cajeme, Sonora, 16 de octubre de 2024.- Con relación al Juicio Oral de de Hilario “N”… pic.twitter.com/iPrbuEX7He — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 16, 2024

“Estoy feliz porque por fin tuvimos la justicia que tanto esperamos. Fue un proceso muy cansado, me está explotando la cabeza porque no he podido ni dormir… Vamos a tener ese cierre que tanto queremos y anhelamos, aunque la ausencia de Alma, eso nunca lo voy a poder superar”, declaró.

Fue a finales de agosto del 2023 cuando Alma Lourdes fuera víctima de un ataque armado en una carnicería de Ciudad Obregón, luego de haber discutido con Hilario “N” al ponerle un alto al acudido hacia sus compañeras de trabajo, momentos que quedaron captados en video y ayudaron a identificar al sujeto.

