Altamirano, Chiapas, sin cambio de poder; sigue retenido exalcalde

Se cumplen cinco días de la retención del ahora expresidente de Altamirano, Chiapas, Roberto Pinto Kanter, quien fue privado de su libertado por un grupo de personas inconformes de que su esposa, Gabriela Roque Tipacamú, ganara las elecciones del pasado 6 de junio. El grupo impide a la fecha que ella tome protesta de su nuevo cargo.

El pasado 30 de septiembre Roberto Pinto fue retenido por un grupo de 50 personas inconformes, cuando intentaba realizar el acto protocolario de cambio de poder en la presidencia municipal, a las afueras del domicilio de la entonces alcaldesa.

Ante su retención, Roberto Pinto fue llevado a la cárcel municipal donde el grupo de inconformes exhortó la instalación de un Consejo Municipal a cambio de su liberación. Sin embargo las autoridades de gobierno no han dado conocer cuál ha sido el resultado de las mesas de diálogo que mantienen en el municipio de Ocosingo, en la delegación de gobierno de la región Selva.

Los inconformes intentaron retener también a la presidenta municipal, pero pudo huir, lo que provocó que los comuneros quemarán su domicilio, y se sabe se encuentra en algún lugar de San Cristóbal o Tuxtla Gutiérrez, para resguardar su integridad.

Ante ello, las entradas y salidas del municipio de Altamirano permanecen bloqueadas por el grupo de inconformes, conformado por personas de diferentes barrios y c comunidades quienes argumentan que no dejarán libre al expresidente

Las entradas y salidas de Altamirano permanecen bloqueadas por un grupo de personas de diferentes barrios y comunidades, quienes han argumentado que no dejarán libre al ex presidente y libre el tránsito, en tanto no se nombra el concejo municipal.

Por lo anterior la presidencia municipal de Altamirano permanece abandonada desde el pasado 15 de septiembre. Un grupo de personas arribó al palacio de presidencia, donde quemaron el inmueble y todo lo que se encontraba dentro.