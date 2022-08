Reportera de Matamoros denuncia agresión de policías estatales

La reportera de Matamoros, Anabel Lerma Coronado, denunció una presunta agresión por parte de policías estatales, en la que los elementos de seguridad la golpearon y la amenazaron de muerte.

Anabel grabó con su teléfono el momento en el que un oficial se acerca a ella y abre la puerta del coche. Ella pide ayuda y le dice al uniformado que está transmitiendo en vivo, el hombre le dice que “se está pasando los semáforos” por lo que le ordena que descienda de la unidad y apague la cámara.

¿Qué fue lo que ocurrió con la periodista de Matamoros?

El pasado sábado 30 de julio ella tomó un retorno en la avenida División del Norte, a unas cuadras del Puente Internacional Ignacio Zaragoza. Al terminar de dar la vuelta, tuvo que frenar para evitar chocar contra una unidad de la Policía Estatal que venía en sentido contrario, relató Anabel a EL SOL DE TAMPICO.

Indicó que fue entonces que los oficiales bajaron de su unidad: “Empezaron a golpear mi carro, a gritar que me bajara, con armas. Bajé el vidrio para reclamar que estuvieron a punto de chocarme, entonces ellos me dijeron que a qué me dedicaba. En el momento que dije que era reportera me dijeron: ‘pues ya te cargó la ver***’”.

“No dejaban de gritarme que me iban a matar”, narró Anabel Lerma

Afirmó que ante la situación se echó de reversa e intentó irse por otro lado, pero otras unidades le cerraron el paso. Nuevamente, los uniformados comenzaron a golpear su vehículo, uno de ellos, señaló, le pegaba la ventanilla del carro con una pistola.

Fue entonces cuando comenzó a transmitir en vivo, pero uno de los oficiales introdujo la mano en el espacio de la ventanilla, quitó el seguro y abrió la portezuela del automóvil.

“Me bajaron entre cuatro, me golpearon entre los cuatro, me quitaron la blusa, me estrangularon, me empecé a desmayar, pensé que ya me iba a morir y no dejaban de gritarme que me iban a matar”.

Reportera levantó una denuncia ante la Fiscalía de Tamaulipas

Anabel fue conducida a la barandilla, a donde sus familiares acudieron para pagar su fianza, ya que fue acusada de “pasarse un alto y alterar el orden”.

El pasado domingo 31 de julio, Anabel denunció el hecho ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) Tamaulipas, por lo que se abrió la carpeta de investigación con el número 342/2022 por el delito de abuso de autoridad, abuso sexual, lesiones y robo.

Señaló que tiene moretones en diversas partes del cuerpo y que aproximadamente ocho elementos participaron en el hecho violento

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo.

“Yo solo espero que se haga justicia'', concluyó Anabel Lerma, reportera de Matamoros que denunció una agresión por parte de policías estatales.

Publicada originalmente en El Sol de Tampico