Enrique Alfaro acusa represión del Insabi

GUADALAJARA. Como un ataque directo a Jalisco consideró el gobernador Enrique Alfaro Ramírez la respuesta del titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, quien pretende sacar del convenio de colaboración a los Hospitales Civiles y que la entidad entregue tres veces más recursos que el año pasado, por lo que sentenció que “ni nos van a amagar ni nos van apuntar una pistola a la cabeza”, con tal de que se sume a ese proyecto.

En ese sentido, sostuvo que la posición de Jalisco es clara y ese tipo de respuesta no va a generar miedo para ceder y las autoridades federales no pueden condicionar los recursos porque violaría la ley, por lo que buscarán mantener ese diálogo hasta el final porque la voluntad debe ser mejorar el sistema de salud y no la de someter a los gobernadores.

“Una de las cosas que hacen en el nuevo documento que nos envían es sacar a los Hospitales Civiles del convenio, entonces imagínense que la Federación esté planteando no darles dinero a los civiles, sería un verdadero crimen, eso es lo que plantea el nuevo convenio entre otras cosas", dijo el mandatario.

Otra de las cosas que piden y que le preocupa es lo relacionado a la aportación federal se mantiene en la misma cantidad de alrededor de tres mil 500 millones de pesos pero “de manera unilateral dicen que la aportación de Jalisco, la aportación solidaria estatal es del triple del año pasado que eran mil 700 millones de pesos, eso es imposible, entonces nos mandan un documento para no firmarlo y para nosotros esa es una amenaza y me parece que es algo muy riesgoso que estemos metiendo al país en esa dinámica”.

Es por eso que se agotarán los esfuerzos y el próximo sábado que vendrá a Lagos de Moreno el presidente Andrés Manuel López Obrador buscará abordar este tema porque le ha pedido una cita desde hace tres meses y no se la han dado pero buscará ese acercamiento y que no se le siga amagando a Jalisco.