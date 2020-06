Revelan fotos de policías de Ixtlahuacán detenidos por muerte de Giovanni

El gobernador Enrique Alfaro reveló las fotografías de los tres elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, arrestados anteriormente por la Fiscalía, debido a su implicación en la muerte de Giovanni López.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario publicó las imágenes de los implicados, quienes la semana pasada fueron localizados y detenidos tras el fallecimiento del joven.

Estas tres personas pertenecían a la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, de la que hemos tomado control. Hoy están detenidos por su presunta participación en la muerte de Giovanni López. pic.twitter.com/UzAc70lBeC — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 7, 2020

Asimismo, Alfaro dio conocer la detención de los primeros elementos de la Fiscalía de Jalisco, quienes violaron los derechos humanos de las personas que se encontraban manifestándose por el caso Giovanni.

Estos son los primeros dos elementos de la @FiscaliaJal detenidos por presuntamente violar los derechos humanos de las personas durante las manifestaciones del viernes pasado. pic.twitter.com/T7j4NbL7zq — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 7, 2020

Por último, el gobernador aseguró que no descansará hasta que cada implicado sea llevado a la justicia para que la muerte de Giovanni no quede impune, y reiteró que no hay justificación alguna para violar los derechos de nadie.

Como ya lo he dicho, un cubrebocas no tuvo que ver, pero como también lo he dicho: no importa el motivo de una detención, no hay justificación alguna para violar los derechos de nadie. Les doy mi palabra: esta muerte no quedará impune. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 7, 2020

