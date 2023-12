Extorsionadores queman autos y bodegas de comerciantes de pollos para intimidarlos

TOLUCA. Comerciantes de pollo del Valle de Toluca denunciaron que en los últimos meses se han registrado varios ataques de intimidación por cobro de piso por parte de presuntos integrantes de la Familia Michoacana, y revelaron que los extorsionadores queman autos y bodegas, además de disparar a los inmuebles.

Vendedores de las aves, quienes prefirieron permanecer en el anonimato para resguardar su integridad física, divulgaron que hechos como el del pasado 22 de diciembre, cuando secuestraron a cuatro trabajadores de una bodega de pollos crudos, ocurrieron en meses anteriores.

Los comerciantes explicaron que el modus operandi de los extorsionadores consiste en quemar vehículos, echar bombas molotov a las bodegas, así como disparar a los negocios mientras los empleados laboran y hacer llamadas telefónicas donde piden cuotas millonarias.

De acuerdo con la información de los proveedores de pollo y a videos que proporcionaron a El Sol de Toluca, al menos otros hechos de intimidación ocurrieron en septiembre y octubre pasados, todos durante horas de la madrugada.

Un video del 5 de septiembre muestra a un grupo de trabajadores que procesan pollo para su venta cuando escuchan las detonaciones de armas de fuego y se tiran al suelo para protegerse.

La grabación muestra dos ángulos, el interior y exterior de la bodega donde ocurren los hechos.

Las cámaras del exterior grabaron a un grupo de hombres llegando a la bodega y accionaron sus armas contra el inmueble para después arrojar bombas molotov contra el domicilio. También prendieron fuego a los vehículos de los comerciantes.

El siguiente hecho ocurrió el 17 de octubre pasado en otro rastro de pollo. Las imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia muestran a dos personas vestidas con gorras y sudaderas que arribaron al local a las 3:18 horas, mismos que cargaban dos galones de combustible y bombas molotov ya preparadas.

Los agresores arrojaron los explosivos por encima del techo de la bodega y después huyeron del sitio.

Un tercer video tomado por vecinos muestra el momento en que presuntos extorsiones le prenden fuego a una bodega, pero de este material se desconoce la fecha y el lugar.

Un cuarto video es el que se difundió y muestra los hechos del viernes 22 de diciembre en la colonia Parques Nacionales.

SIN AVANCES

Familiares de los cuatro empleados privados de su libertad el 22 de diciembre de una bodega de pollos informaron que tras siete días aún no hay avances en la investigación. "No nos dicen nada, ni de la Fiscalía ni la dueña de la bodega, no sabemos dónde están (sus familiares)", comentó una de las hijas de Eliseo Escobar, uno de los trabajadores plagiados por los presuntos extorsionadores.

Los familiares de los procesadores de pollo declararon que ni la Fiscalía ni la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México se han puesto en contacto con ellos.

El pasado 22 de diciembre, cuatro trabajadores de un local del rastro de aves de Toluca fueron plagiados porque los dueños presuntamente no pagaron el derecho de piso a los integrantes del grupo delictivo de la Familia Michoacana.

Familiares de los plagiados se han manifestado frente al Palacio de Gobierno, en Toluca, para exigir a las autoridades que agilicen la búsqueda de sus parientes.