Familiares exigen ver a los 21 secuestrados en Pantelhó, Chiapas

En el municipio indígena de Pantelhó, tras la desaparición de los poderes municipales y el nombramiento de un Concejo Municipal, aumentó la incertidumbre de la población que no puede ingresar a la cabecera municipal por falta de seguridad y que reclama la aprición con vida de 21 personas secuestradas el 27 de julio de este año por el grupo de autodefensa "El Machete", los familiares temen por su vuda, y solicitan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) medidas cautelares para la recuperación de sus seres queridos.

En ese sentido, Concepción Ramos Cancino, explicó que no hay evidencias de vida de sus familiares, pero afirma que no hay pretextos para que El Machete no libere a los detenidos, debido a que el Congreso del Estado ha cedido a todas sus pretenciones, desapareció el ayuntamiento el pasado jueves y nombró Concejo Municipal.

A su llegada a Tuxtla Gutiérrez bloquearon con vehículos calles del centro, colocaron lonas con las fotografías de sus familiares desaparecidos, y solicitan al presidente México, Andrés Manuel López Obrador, su intervención para la localización de los suyos, temen que ya no estén con vida y que posiblemente nunca se localicen sus restos.

Advierte que no es posible ingresar sus lugares de origen, todas las familias de los 21 desaparecidos siguen refugiadas en San Cristobal de Las Casas, no hay garantías para volver a casa, ni para recuperar sus pertenencias, "además hay amenazas de muerte para todos los familiares que exigimos justicia".

A las oficinas de la CEDH llegaron acompañados de Wenceslao López Vega, funcionario de la Secretaría General de Gobierno, al final de la reunión, Francisca Fidencia Morales Monterrosa, de 72 años de edad, acusó del secuestro de los 21 a Pedro Cortés López, a quién el Congreso del Estado lo designó presidente del Concejo Municipal en el jueves último.

Ella tiene desaparecido a su hijo Alfonso de Jesús Aguilar Morales, su sobrinon Luis Fernando Aguilar Morales y nieto Leovigildo Ramos Cancino, y exige la aparición de todos, seguridad en Pantelhó, recuperación de sus pertenencias, y protección para los familiares de los desaparecidos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Tenemos temor por la vida de nuestros familiares, pero creemos en Dios, el los protege y los cuida, confiamos en que los vamos a recuperar, no tenemos señal de que estén con vida, pero creemos que el Padre Celestial está con ellos, queremos justicia, que no se imponga labfuerza de El Machete", puntualizó.