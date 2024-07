Fiscalía de Sonora investiga atentado contra reportero Federico Hans en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dijo que trabaja en recabar elementos para esclarecer el atentado que sufrió el periodista Federico Hans Hagelsieb Vanegas, conocido como "El Wero Hans", el pasado miércoles por la tarde en Caborca, Sonora.

Las primeras versiones indicaron que el comunicador, quien es el director del medio "Art. 7mo El Observador", salió de su casa, pero al abordar su vehículo fue blanco de varios disparos, de los cuales varios de ellos impactaron su cuerpo, por lo que él mismo se trasladó hasta un hospital para recibir atención médica.

Al respecto, el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez informó que se trabaja en las indagatorias para esclarecer el hecho y dar con el o los responsables, al ser un asunto considerado como de alta prioridad dentro de la Mesa de Seguridad Estatal.

"Estamos concentrados en la investigación de la agresión que sufrió el señor Federico Hans y ya tenemos unos primeros avances que en su momento se darán a conocer y que consolidando la información, a efecto de evitar especulaciones de su información al respecto", declaró.

Aunque no reveló detalles del proceso, dijo que una vez que se tengan pruebas contundentes se abundará más en este caso, ya que no se quiere incrementar el número de teorías que han circulado en redes sociales para no generar confusión o exponer información que sea reservada.

De acuerdo con información preliminar, Federico Hans recibió tres impactos de bala / Foto: Cortesía | Facebook Art 7mo El Observador

Lo que sí afirmó es que Hans Hagelsieb Vanegas recibe todos los cuidados médicos necesarios, incluso él mismo lo visitó en las últimas horas en el hospital al que fue llevado de emergencia.

"El señor Hans se encuentra estable, lo fui personalmente a verificar en el hospital donde se encuentra internado; esperemos que pronto la evolución siga de manera favorable, para que pueda reincorporarse a su actividad en cuanto su salud lo permita", expuso.

Tras las declaraciones que dio un integrante de la familia la víctima, quien manifestó que la salud del periodista es delicada, lo cual ha complicado el realizarse una cirugía para extraerle una bala presuntamente cerca de su pulmón, respondió:

"No quiero generar información que genere especulación. Estamos diciendo que el señor está estable, no estamos diciendo que no tenga lesiones, eso nunca se dijo, en todo caso la familia está en la libertad de informar lo que corresponde y consideren", dijo.

Fiscal de Sonora Gustavo Rómulo Salas Chávez en rueda de prensa / Foto: Mike Acosta | El Sol de Hermosillo





Al cuestionársele si este hecho pone en riesgo el ejercicio periodístico en esa o cualquier otra localidad en la entidad, aclaró que no, dado a que a diario los medios de comunicación suelen dar a conocer información sobre ese u otro tipo de acontecimientos, sin peligro alguno.

"De ninguna manera está afectada la actividad periodística en el ejercicio de libertad de expresión, tan es así, que estas coberturas que se han hecho por parte del señor Hans y por parte de otros respetados y acreditados periodistas en la región, siguen permitiendo que la sociedad tenga información de las circunstancias y características de los hechos que se presentan en todo el estado", sostuvo.

Nota publicada en El Sol de Hermosillo









