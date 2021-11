Denuncian gran desorganización en procesos de reembolso para Feria de Metepec

Hasta cinco días hábiles deben esperar para recibir su reembolso todos aquellos que compraron por la vía online sus boletos para alguna presentación de la Feria Espacio Metepec 2021.

De acuerdo con varias personas consultadas, este plazo es aplicable a partir de que los interesados ingresan su solicitud de devolución vía correo electrónico, sin embargo, si en este periodo no se ve reflejada ninguna devolución, corresponde al interesado verificarlo con su banco.

“Literal, nos echan la bolita, si en esos cinco días no se nos hace el reembolso, el correo dice que ya es tema del banco y nosotros debemos checarlo directamente con ellos, pero a mí nadie me asegura que ellos realmente hagan el depósito de devolución”, comentó Abigail, una de las personas consultadas.

Hay casos en los que desde que se anunció la fecha del reembolso el día de la cancelación de la feria, se les notificó que debían presentarse directamente en taquilla, pero esto no fue aplicable, comentó Dulce.

“Yo compré dos boletos para la presentación de Julión Álvarez (prevista para el 13 de noviembre). Cuando cancelaron escribí a la página y me dijeron que me presentara el lunes 15 de noviembre con los boletos que mandaron al correo ya impresos y fui, pero una persona nos dijo que los que pagamos en línea se regresa (el dinero) automáticamente, pero que no sabía en cuánto tiempo”, comentó Dulce.

Boleto para la presentación de Julión Álvarez. Fotos: Luis Rodríguez | El Sol de Toluca

Reembolsos en Feria de Metepec

En la opinión de Gael y Misael, fue acertada la cancelación de la feria tras las amenazas lanzadas contra el público y artistas por presuntos miembros del crimen organizado, sin embargo, el proceso de reembolsos deja mucho que desear.

Gael compró cinco boletos “Plata” con valor de 600 pesos cada uno más “Cargo Por Servicio” (cps) para el espectáculo de Pancho Barraza, previsto para el viernes 5 de noviembre; al momento, tampoco ha recibido ninguna respuesta sobre su reembolso.

“No he tenido nada de respuesta de la empresa, aparte, muchas personas comentan que les están descontando una comisión, es decir, no entregan el dinero completo de los boletos”, comentó Gael.

En tanto, Misael adquirió cuatro boletos, dos para la presentación de Pancho Barraza y dos más para la de Christian Nodal; tampoco ha recibido su devolución.

Mariano, por su parte, compró un total de 12 boletos; 4 para el espectáculo de Nodal, 4 más para la presentación de Julión Álvarez y una mesa para el show de C-Kan, para la cual forzosamente tuvo que adquirir cuatro boletos.

“Sólo responden que la devolución será automática, pero nada más. También me dijeron que si no se reflejaba el pago en cinco días hábiles ya era problema con el banco, lo chequé con el banco y claramente ellos no tienen responsabilidad, el encargado del reembolso es el comercio”, detalló Mariano.

Cabe destacar que este miércoles 17 de noviembre fue el último día para realizar reembolsos a quienes realizaron la compra de sus boletos en taquilla, tiendas Oxxo y hoteles.

Al momento, la empresa Diamante, organizadora de Espacio Metepec 2021, no ha hecho pública la información sobre cuántos boletos tuvo que reembolsar y de éstos cuántos quedan pendientes.