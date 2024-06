Incendio en la Guardería ABC; una tragedia que marcó a los mexicanos

Hoy se cumplen 15 años del incendio de la guardería ABC, la tragedia que paralizó a Hermosillo, una noticia que rápidamente recorrió el mundo y estuvo minuto a minuto en todos los medios de comunicación.

El incendio de la guardería ABC, un suceso que le costó la vida a 49 niñas y niños de entre cinco meses y cinco años de edad.

Las sirenas de las ambulancias resonaban por toda la ciudad. Los autos de los padres de familia y familiares se dirigían a toda velocidad hacia el lugar de los hechos y los hospitales, en búsqueda de sus pequeños.

Los 49 niños y niñas son recordados cada 5 de junio / Foto: Kimberly Ortega | El Sol de Hermosillo

Sociedad Guardería ABC, 15 años sin justicia: exigen cárcel a los culpables

La gran llamarada de humo se veía desde el centro de la ciudad, a pesar de la lejanía de la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de Hermosillo (@elsoldehermosillo)

Incendio de la guardería ABC, un hecho imborrable en Hermosillo

En El Sol de Hermosillo, realizaron un ejercicio a través de redes sociales, preguntando a los lectores: “¿Recuerdas dónde estabas el 5 de junio de 2009?”, un hecho imborrable que dio inicio aproximadamente a las 14:45 horas.

“Era mi primer día de trabajo en el Isssteson y vi a cada uno de los padres que llegaban desgarrados preguntando por sus niños. Muy triste ese día”, comentó Mary Silvestre.

Las y los sobrevivientes al incendio en la Guardería ABC se mantienen unidos / Foto: Kimberly Ortega | El Sol de Hermosillo

Otro de los testimonios de ese día fue el de Janeth Nogales, quien trabajaba junto con una madre de las víctimas de este brutal incendio.

Me dolía el alma ver y escuchar a una compañera. Quería abrazarla y a la vez decía: Dios mío, Virgencita, no por favor, que no sea su niña, te lo pido, y sí lo era.Janeth Nogales.

Gloria Ventura compartió que se encontraba de visita en el Hospital General, ya que un familiar estaba internado en el momento del siniestro.

“Nos sacaron a todos por si se ocupaba el área. Fue muy estresante, muchísimo llanto y movimiento”, recordó.

Asimismo, Ailin Ruiz también se encontraba en el hospital a la llegada de las ambulancias y familiares en búsqueda de sus hijos.

“Presencié el ir y venir de los doctores, escuchar los gritos desgarradores de una mamá que su hija había fallecido, hubo un silencio en la sala, los comentarios de familiares, las fotos de los niños en mano. Un día doloroso para Hermosillo”, agregó.

Foto: Kimberly Ortega | El Sol de Hermosillo

Por su parte, María del Refugio Villafaña, rememoró que el 5 de junio, estaba laborando en una maquila cuando escuchó la noticia por la radio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de Hermosillo (@elsoldehermosillo)

“Me levanté a decirles a mis compañeras para ver si alguien tenía a algún niño ahí. Hasta la fecha no dimensiono esa tragedia. Desde ese momento dejé de escuchar todo lo que estaba sucediendo e hice oración por todos los niños, padres de familia, cuidadoras y las personas que trabajaban por ponerlos a salvo”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Desde hace 15 años, los padres y madres familiares de las víctimas fallecidas, así como de los más de 100 heridos, continúan en la búsqueda de justicia.

Nota publicada originalmente por El Sol de Hermosillo.