Habrá restricción de movilidad, pero no toque de queda: El Bronco

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", rechazó que se trate de un toque de queda las medidas tomadas en la entidad para reducir los contagios de Covid-19, y aclaró que sólo hay restricción de movilidad entre las 22:00 y las 5:00 horas de lunes a viernes, y todo el día sábados y domingos.

El acuerdo sobre movilidad en el estado establece que es motivo de multa no portar cubrebocas o estar sin motivo en la vía pública. Refiere que los ciudadanos podrán movilizarse durante las horas establecidas, siempre y cuando comprueben su salida de casa.

"Solo habrá movilidad ciudadana para los que laboren en establecimientos esenciales y que fueron abiertos con motivo de la activación económica. La vigilancia en el cumplimiento de la medida será a través de las policías municipales y fuerza civil.

He leído diferentes publicaciones de medios que hablan de un toque de queda. Es falso, no existe tal medida. Implementaremos restricciones en los horarios de comercio y servicios con el fin de reducir la movilidad ante el incremento de casos de COVID-19 y hospitalizados. 1/2 — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) July 2, 2020

"Considerándose como motivo de amonestación, aplicación de multa o falta administrativa el no portar cubrebocas o utilizarlo incorrectamente, así como estar en la vía pública sin justificación", establece el acuerdo.

Los restaurantes o negocios de venta de comida podrán prestar sus servicios sólo para llevar o entrega a domicilio.

También se decidió suspender actividades en parque y plazas para niños y grupos vulnerables, así como renta de quintas y todo tipo de eventos sociales como bodas, 15 años y bautizos, todos los días de la semana. Tampoco estarán permitidas las visitas a ríos y parajes turísticos durante toda la semana.

Sin embargo, el gobernador del estado aseguró que es falso que sea un toque de queda, pues "no existe tal medida, implementaremos restricciones en los horarios de comercio y servicios con el fin de reducir la movilidad ante el incremento de casos de Covid-19 y hospitalizados".

"Si no bajamos la movilidad no podremos abrir ningún otro negocio porque arriesgaríamos el sistema hospitalario, que es nuestra principal preocupación. Tenemos que vigilar que los establecimientos abiertos cumplan con los protocolos de seguridad e higiene, así como pedirle a nuestros policías que instruyan a las personas a volver a casa si no tienen nada que hacer en la calle".

"El Bronco" se reunió virtualmente con los alcaldes para informar del acuerdo al que llegó el Consejo de Seguridad en Salud.

Se presentó a los ediles el semáforo epidemiológico, que marca dos indicadores en rojo - riesgo máximo-; dos en anaranjado -riesgo alto- y dos en amarillo -riesgo intermedio-.

En rojo está el promedio de casos nuevos con 314, y la tasa de transmisión que es de 2.1 hasta la semana pasada, mientras la ocupación de camas para pacientes con Covid-19 tiene el 55%, y el promedio de defunciones 11%.

La ocupación hospitalaria hasta el miércoles era del 64 por ciento y durante toda semana se reportaron más de 600 casos diarios de contagio.

Las medidas son temporales hasta en tanto los indicadores muestren un descenso en los niveles de contagio.

Para la aplicación de las urgentes medidas se solicitó la colaboración de los Poderes Legislativo y Judicial, de la Fiscalía General de Justicia, de Municipios y organismos autónomos del estado.