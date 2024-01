Hallan cuerpos de dos mujeres dentro de un refrigerador en vivienda de Tlalnepantla

Los cadáveres de dos mujeres de 55 y 90 años de edad, madre e hija, fueron encontrados esta mañana en el interior de su domicilio, dentro del refrigerador.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que Jesús “N” fue quien asesinó a su madre y a su abuela en su casa.

Según las primeras investigaciones, el sujeto las mató porque ya lo tenían harto de que constantemente le exigieran que se pusiera a trabajar para solventar los gastos de la casa, ya que a raíz de que cerraron su tienda de abarrotes, enfrentaban severos problemas económicos.

La Fiscalía mexiquense dijo que de acuerdo a las primeras investigaciones que se realizaron, durante una discusión que se torno violenta, el sujeto golpeó salvajemente a su progenitora y a su abuela y finalmente les quito la vida, al estrangularlas con sus mismas manos.

Después de que les quito la vida a las dos mujeres, agregó la dependencia, dicho sujeto durmió dos días con los cadáveres y luego para evitar sospechosas, y que los cuerpos se descompusieran y quedara al descubierto su macabra acción, los metió en el refrigerador y enseguida tomo una maleta y salió de la casa para darse a la fuga.

Policías de investigación, informaron que a pesar de que dicho sujeto ya está plenamente identificado y ya realizan los trabajos correspondientes para buscarlo y detenerlo, hasta el momento no han tenido suerte, pues a ciencia cierta no se sabe donde puede estar escondido, ya que en el Estado de México no tiene familia, su única familia eran las ahora occisas y ante tal situación es evidente que puede estar escondido en cualquier lado.

También se supo que el presunto feminicida casi no salía de su casa y que era un hombre muy solitario y poco sociable que tampoco tenía amigos, por lo que esta situación dificulta aún más los trabajos que se realizan para localizarlo y detenerlo.

Por otra parte, la FGJEM informó que los cadáveres de la señora Salud y su hija Aurora continúan dentro de las instalaciones del semefo del centro de justicia local y que por el momento no se les ha podido practicar los peritajes correspondientes y la necropsia de ley, debido a que se encontraban completamente congelados.

Señaló que una vez que se tengan las condiciones para practicarles la necropsia de ley a los dos cuerpos, se realizara y luego podrán ser entregado a sus familiares para que les den cristiana sepultura.

En tanto, elementos de la policía de investigación mexiquense informaron que continúan con sus trabajos policíacos, a fin de ubicar y detener al presunto feminicida.

