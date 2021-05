Identifican a 130 cuerpos de fosas en Guanajuato

IRAPUATO. De los 265 cuerpos que han sido encontrados dentro de ocho fosas clandestinas en el estado de Guanajuato, 130 ya fueron identificados por la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con la plataforma de Personas Desaparecidas que la dependencia estatal habilitó en su página web, se tienen ubicados ocho puntos donde han sido hallados 265 cuerpos.

De acuerdo con las carpetas de investigación abiertas por estos hallazgos, los cadáveres se localizaron entre los años 2019 y 2021.

En Irapuato fueron ubicados dos puntos, uno en la comunidad de El Conejo, donde fueron encontrados 13 individuos y nueve ya fueron identificados. Para identificación se realizaron 194 estudios, entre ellos, 163 cotejos genéticos, 15 muestras odontológicas, 10 tomas de huellas dactilares, cuatro perfiles genéticos, dos estudios de antropología y nueve de genética.

En Salvatierra, en donde dio el mayor hallazgo de cadáveres en la zona conocida como Rancho Nuevo, fueron localizados 79 cuerpos. Hasta el 10 de mayo ya habían sido identificados 43.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, aproximadamente 85 por ciento de los cuerpos encontrados son de hombres y el resto de mujeres.

Guanajuato está entre los diez estados del país con mayor número de fosas clandestinas, junto a Colima, Veracruz y Sinaloa. De 615 fosas encontradas en territorio nacional entre el 1 de diciembre de 2018 y el 7 de abril de 2021, 102 se localizaron en territorio guanajuatense.

Además, del 1 de diciembre de 2018 al 7 de abril de 2021 se tiene un registro de mil 269 personas desaparecidas en este estado del Bajío mexicano. El pasado 19 de mayo, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que su administración seguirá trabajando con las familias de las personas desaparecidas, no sólo para localizar a sus seres queridos, sino también para generar las condiciones para que este fenómeno no se siga repitiendo. “Estamos en Guanajuato luchando por recuperar la paz, pareciera a veces que no se avanza, pero los números no mienten, hemos disminuido ya homicidios y ha habido muchos cambios”, señaló .