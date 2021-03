Marchas seguirán si no me devuelven la candidatura: Félix Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio, a quién el pasado jueves el IEPC le quitó la candidatura a gobernador de Guerrero, por órdenes del INE, advirtió que continuarán las movilizaciones en la entidad en caso de que no sea restituido como aspirante para participar en el proceso electoral del próximo seis de junio.

Tras encabezar la movilización de protesta en Chilpancingo, donde convocó a miles de simpatizantes, 10 mil según los organizadores y 6 mil fuentes de gobernación estatal, para protestar contra el Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que el mensaje es apara las autoridades electorales porque “no pueden decidir violando derecho y tratados internacionales”.

En breve entrevista al arribar la marcha al punto de concentración para realizar un mitin, el senador con licencia señaló que es “inconstitucional” la determinación que tomó el INE en su caso.

“Yo soy mexicano, guerrerense nacido en Guerrero con toda la garantía y el peno derecho a votar y ser votado. No me pueden quitar, no me pueden quitar, es inconstitucional”, dijo.

¿Seguirían las movilizaciones si no le regresan?

-Sí, sí. Hasta donde el pueblo diga, con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

Dijo que está contento con el respaldo del pueblo de Guerrero y mencionó que esperará el resultado que dé a conocer el órgano electoral respecto a la impugnación por el retiro de la candidatura al gobierno de Guerrero.