Microdepartamentos: una opción viable para quienes estudian en Veracruz

La capital del estado de Veracruz enfrenta un fenómeno social: estudiantes foráneos que llegan a cursar carreras profesionales y encuentran empleo adquieren departamentos de entre 55 y 44 metros cuadrados ubicados en los límites de Xalapa o en los municipios de Emiliano Zapata y Coatepec, vía Las Trancas.

En consulta a habitantes de estos lugares, fuera de los fraccionamientos al no haber acceso por reglas de seguridad, adultos jóvenes coinciden en sentirse bien por contar con un espacio que les es funcional para sus estilos de vida.

Con sus respuestas permiten deducir que sus departamentos son dormitorios y no tienen intenciones de tener hijos. Los problemas de convivencia con sus vecinos, dicen, son mínimos ante las ausencias prolongadas.

En el caso del servicio de agua, que se ha vuelto una problemática en la ciudad, manifiestan tener conciencia del cuidado del líquido y eficientar su uso. Para una o dos personas, coinciden, la situación se puede sobrellevar.

Hacen referencia también al sentido comunitario y solidario; en días de crisis, piden a alguna amistad que les dé permiso de bañarse y el uso del sanitario lo resuelven en sus trabajos.

Vivir en menos de 50 metros para mí está bien. Vivo solo y me siento privilegiado porque si no es en fraccionamiento, no hay seguridad al dejar la casa sola. Acá pagamos una cuota y sabemos que hay gente haciendo su trabajo expresa Rodrigo Martínez Osorio, ingeniero mecatrónico de 36 años que labora en el centro de la ciudad.

Su rutina implica salir por las mañanas y volver por las noches al no convenirle regresar a la hora de la comida; si lo hiciera, recorrería 21 kilómetros extra. El tráfico y el gasto de transporte, añade, son factores para estar menos tiempo en su departamento.

En una ciudad como Xalapa, con graves problemas de tráfico e inseguridad, tener resueltos esos aspectos es tener también una mejor calidad de vida, declara.

No sé si después vaya a cambiar de idea; por el momento puedo decir que a como está el mundo, no me interesa tener hijos. Mis papás viven en Torreón y con mi novia no hay planes de vivir juntos comparte.





Marlén Gutiérrez Portillo tiene 39 años, es publirrelacionista y afirma hacer “home office”. Tiene dos gatos y un perro y es del grupo de personas que tienen la convicción de no procrear.

“Mi familia no es escandalosa y en seis años de convivencia con los vecinos no he tenido problemas. A veces veo que les molesta que salga a pasear a las áreas verdes. No sé por qué. Yo siempre recojo las ‘popis’ de Manu. Podría decir que ese es el único problema”, expresa.

La pareja integrada por Luis Acosta y Marifer Solano opina que hay nuevas formas de vida y sí, siempre es deseable tener una casa grande con amplias áreas verdes, pero no les cuesta adaptarse.

En Xalapa, de acuerdo con el último censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay 488 mil 531 habitantes y la pirámide poblacional indica una mayor cantidad de personas jóvenes, quienes representan el 24.8 por ciento del total.