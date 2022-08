Seguir bombeando agua para rescatar a los mineros atrapados en Sabinas ya no es opción: PC

Sabinas, Coahuila.- La coordinadora nacional de Protección Civil del Gobierno de México, Laura Velázquez Alzúa, informó este sábado por la mañana que no existen las condiciones para introducir a rescatistas en busca de los 10 trabajadores del cabrón atrapados, y que la única alternativa es cavar el tajo a cielo abierto.

Además la funcionaria confirmó que el seguir extrayendo agua con las bombas es una tarea que tardaría alrededor de 24 meses para poder sacar la última gota de agua de las profundidades del pozo de carbón.

“Han sido días de mucho diálogo con las familias, desde el día jueves que hicimos la propuesta al Presidente de la República y a su vez ese mismo día a las familias de hacer este gran tajo a cielo abierto que es una de las propuestas más consolidadas que tenemos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y también de la empresa MIMOSA”.





“Es una propuesta de abrir la misma tierra, es bajar 60 metros para encontrar a los mineros y sería un rescate que podría iniciarse a los seis meses de iniciado el tajo y de ahí hasta la conclusión de la obra que es cerrar la mina, serían 11 meses”.

Dijo que ya descartaron cualquier otra maniobra ya que representan un alto riesgo, y ello ha derivado una desesperación en las familias de los 10 mineros atrapados.

“Sabemos lo que piensan, lo que sienten, pero esta es la mejor solución, la otra que nos piden es que sigamos bombeando, que saquemos toda el agua de Pinabete y de Conchas Norte y de la Mina 6, acuérdense que Pinabete está rodeada de minas, pero esto no es posible, o sí es posible, pero llevaría 24 meses sacar toda el agua que hay debajo de estas minas, además de esto no nada más es extraer agua, el tema es que puede haber un gran riesgo de colapso”.

Familiares de mineros en Coahuila. | Foto: El Sol de la Laguna

“No sabemos a ciencia cierta cuál es la calidad con la que se fueron haciendo las galerías al interior de estas minas, muchas de ellas seguramente están colapsadas, dañadas, hay un alto riesgo de que ingrese alguien en estas condiciones, ellos lo que nos piden es bajar, sacar el agua y que entren nuestros familiares”.

“Se los he dicho con mucha claridad y ahora se los digo a ustedes, no vamos a poner en riesgo a nadie más, no hay condiciones para bajar, el riesgo es altísimo, no sabemos lo que pueda pasar, puede venir otro tercer evento y puede ser la verdad muy lamentable”, expuso.

