Pemex, sin medidas para trabajadores contra coronavirus

VILLAHERMOSA. Francisco N, quien labora en la Plataforma Litoral Tabasco, de la región Marina Suroeste, se contagió de Covid-19 y está en un hospital del IMSS de Ciudad del Carmen, de acuerdo a una entrevista con su esposa, Irma N., quien acusa presunta negligencia de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Los trabajadores suben normalmente por Ciudad del Carmen pero a algunos comenzaron a bajaron a escondidas por Paraíso. Él (su esposo) subió cuando empezó todo esto de la pandemia, el día 7 u 8 de este mes. Me comentó que en la embarcación de la misma contratista ellos veían que el personal andaba con tos, demacrado y enfermo, y preguntaron por miedo si estaban mal (de Covid-19) y les dijeron que no, que todo estaba bien", señaló para El Heraldo de Tabasco.

Y es que familiares de trabajadores de las diversas compañías contratistas, evidencian las anomalías cometidas por la petrolera en el manejo de la emergencia, pues un gran porcentaje de los cinco mil 500 trabajadores desembarcados hasta el momento podrían estar contagiados.

Hasta el momento, de acuerdo a datos de la empresa, han descendido de las plataformas marinas y de diferentes embarcaciones al menos 110 obreros, tanto de Pemex como de otras compañías, provenientes de los complejos Ku Sierra, Ku Alfa, Zaap Charly y los busques Blue Pioner y Reforma de Pemex; Francisco es uno de ellos.

Lo grave es que al personal de Pemex no les estaban haciendo pruebas al momento de subir a plataformas, solamente a las compañías contratistas, y son quienes llegaron a contagiar a la embarcación, y de ese barco, a la plataforma Litoral Tabasco, donde trabaja mi esposo" dijo la mujer en entrevista.

"Empieza mi esposo a tener fiebre y dolores de cabeza, hoy ajusta 10 días desde que se empezó a sentir mal, a desarrollar síntomas; allá arriba en la Plataforma no hay médico que los asista, no hay medicamentos, no hay ni siquiera paracetamol (...) entre los mismos compañeros se tuvieron que prestar la medicina, porque las empresas no les están proveyendo, sólo les dicen que están bien y que cuando tengan medicamentos les darán..."

Ante este panorama, de acuerdo al más reciente corte, la empresa petrolera ha confirmado 229 contagios entre su comunidad y 27 fallecimientos, cuatro de los cuales eran parte de su personal actual, 14 eran jubilados, uno era un empleado externo y ocho familiares de trabajadores.

Sin embargo, para quienes aún no descienden y sus familiares, sobre todo aquellos de los que se sospecha contagio o ya presentan síntomas, el desembarco es sólo el comienzo de la pesadilla de la que no se están tomando medidas pertinentes.