Sigue búsqueda de operadores del autobús en el que viajaban migrantes secuestrados en SLP

Tras el rescate de los migrantes que fueron reportados como desaparecidos en Nuevo León, el operativo de búsqueda continúa por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno tanto de San Luis Potosí como de NL para dar con el paradero de los operadores del autobús en que viajaban las personas de origen extranjero.

La vocería de seguridad manifestó que al no existir en San Luis Potosí una carpeta de investigación sobre la desaparición de los migrantes, la autoridad potosina no estaría en condiciones de precisar en el número de personas que viajaban en la unidad, ya que esa información, no se ha referido a la autoridad correspondiente.

De los migrantes rescatados, algunos traen permiso para permanecer en territorio mexicano, por lo que no podrían ser repatriados a sus lugares de origen, y la autoridad potosina desconoce si la totalidad de este grupo cuenta o no, con ese permiso otorgado por el Instituto Nacional de Migración, (INM), instancia que se dijo; debería dar acompañamiento a estos grupos durante su trayecto.

En lo que corresponde a San Luis Potosí, se dijo que la instrucción es estar pendiente de los vehículos que circulan por las rutas que atraviesan el estado, pero la seguridad en carreteras federales es una responsabilidad inminente de la Guardia Nacional, institución obligada a revisar, monitorear y realizar los patrullajes necesarios para ubicar estos ilícitos.

Sin distingo de atribuciones o colores, el Estado participa en todos los operativos, y es de ahí donde surge la necesidad de crear a la División de Caminos de la Guardia Civil del Estado, para que colaboren con la Guardia Nacional, y se ha puesto especial atención en sus atribuciones para que este viernes comience a operar.

