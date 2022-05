Sólo 7 de 30 detenidos por la masacre en Bavispe están acusados de homicidio: LeBarón

Luego de que un juez federal vinculara a proceso a Ricardo Alonso, el Coma Boby Larios, por el delito de homicidio en perjuicio de la familia LeBarón, el representante y víctima de estos hechos, Adrián LeBarón, compartió que se encuentra frustrado por la lentitud que han tenido los procesos, ya que a la fecha no ha llegado una sola sentencia.

Compartió que a pesar de que hay 30 personas detenidas por estos hechos, 23 de los presuntos responsables de haber participado de alguna forma en la masacre de LeBarón fueron vinculados por el delito de delincuencia organizada y no por el homicidio de las nueve mujeres y niños que fueron atacados a balazos por un grupo de pistoleros del Cártel de Juárez.

Explicó que por ese motivo, como víctima de la masacre ocurrida en 2019, no tiene acceso a las audiencias ni a la carpeta de investigación de esos casos, a pesar de que sean publicitados como posibles responsables de haber participado en estos hechos.

Justicia Vinculan a proceso a Ricardo R, implicado en caso LeBarón

Adrián LeBarón, dijo también que solo siete de los 30 detenidos han sido vinculados a proceso por el delito de homicidio, es decir que tuvieron una posible participación en los hechos, donde la Fiscalía General de la República mostró elementos suficientes para que un juez de Control decidiera dictar el auto de vinculación a proceso.

“Van 30 detenidos, 23 están por delito de delincuencia organizada y siete por homicidio. Ninguno ha llegado a las audiencias intermedias, lo cual me tiene frustrado por la lentitud con la que avanza, no me han permitido participar en las audiencias de los 23 y sólo pude asistir a siete audiencias de las 30”, añadió.

El activista y representante de la familia LeBarón dijo que en las audiencias en las que pudo asistir ha logrado detectar que la defensa de los detenidos quiere argumentar que las pruebas que recabó el ministerio público federal, fueron obtenidas de manera ilegal, a pesar de que todo indica que ahí estuvieron y buscan descalificar las pruebas.

“Estoy desesperado y frustrado, porque de los 30 casos, ninguno ha llegado a audiencia intermedia, aún siguen en periodo de investigación, y tengo mucha incertidumbre porque a la hora de desahogar las pruebas no sabemos cómo nos vaya a ir en cada uno de los casos”, dijo el activista Adrián LeBarón.

Dijo que a pesar de que existen varios detenidos desde el año 2019 y 2020, a la fecha ni uno solo ha podido seguir avanzando su proceso penal y todos los casos se mantienen en la vinculación a proceso, a pesar de que ya puedan ser juzgados en una audiencia intermedia donde se presentarán las últimas pruebas y finalmente se pueda iniciar el juicio oral para que sean sentenciados.

A casi tres años de que ocurrió el ataque armado en contra de la familia LeBarón, registrado en los límites de Chihuahua y Sonora, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional ha podido ubicar y detener a 30 personas relacionadas con la masacre de esta familia y mantiene al menos un listado de ocho personas más.

Adrián LeBarón dijo que se podrá obtener justicia hasta que los detenidos puedan ser sentenciados por los hechos que cometieron, toda vez que a la fecha ni uno solo de ellos ha sido sancionado por la muerte de nueve niños y mujeres, quienes viajaban en sus vehículos particulares y al parecer las confundieron con grupos del crimen organizado.

Es de mencionar que a pesar de que los hechos se cometieron en el estado de Sonora, todos los detenidos han sido localizados en el estado de Chihuahua, principalmente de la zona noroeste del estado, donde se encuentra radicando el grupo criminal que ha sido responsabilizado de estos hechos.

Publicado originalmente en El Heraldo de Chihuahua