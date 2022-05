Tercer cateo en el Motel Nueva Castilla por caso Debanhi

Elementos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León iniciaron un tercer cateo en el Motel Nueva castilla en el caso Debanhi.

El día de ayer se realizó el segundo cateo en el mismo inmueble; después de 17 horas de inspección, se culminó el segundo cateo pasadas las 6 de la mañana de este miércoles y en el que se realizaron levantamientos topográficos en el área de la alberca, la cisterna y se revisó una habitación.

Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, los padres de Debanhi, al igual que el martes 10 de mayo, están en el cateo y para ello utilizan un uniforme blanco pericial que usan todos los peritos.

Antes de las 18:00 horas, Escobar informó del cateo sin dar más detalles, aunque se especula que podría ser la continuación del realizado el martes.

En esta ocasión no hay tanto movimiento y solamente una unidad policiaca vigila, mientras un vehículo de servicios periciales está en el lugar que se acordonó.

Por otro lado, Gerardo Martínez, papá de Yolanda Martínez, informó que su hija nunca le dio alguna señala de que sufriera depresión o que quisiera quitarse la vida, pero señaló, que deja a las autoridades la investigación del caso.

Sobre el vaso de unicel que tenía un mensaje escrito con pluma, Martínez cree en principio que no sería la letra de Yolanda, pero reiteró que será la Fiscalía quien haga las indagatorias.

El padre de Yolanda se reunió con el Vicefiscal Luis Enrique Orozco y adelantó que, en declaraciones de familiares y amistades, se dio a entender el estado emocional en que se encontraba su hija.

Según informó la Fiscalía de NL, el suicidio es la principal línea de investigación en la muerte de Yolanda Martínez, quien señaló que conforme avanza el análisis de las pruebas periciales se debilita la teoría de feminicidio.

En conferencia de prensa para dar avances del caso, Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público estatal, indicó que en el cuerpo de Yolanda no había signos de violencia, además que en la zona donde se halló a la joven se encontraron dos frascos de insecticidas.

"No se encontraron casquillos, armas o cualquier otro instrumento para agredir, no se robaron pertenencias, se localizaron íntegras. El cadáver no presenta indicio de lesiones o tortura en el cuerpo, pero está en proceso el dictamen de autopsia, se analiza también la necesidad de especialistas de otros partes para colaborar en la determinación de la causa de muerte”, precisó Orozco.

Además, la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, Griselda Núñez, refirió que los testimonios recabados "son tendentes a establecer que Yolanda estaba en depresión", pues indican que tenía ideas suicidas luego de mensajes que envió a sus allegados, donde expresó la intención de dar un giro a su vida.

Asimismo, la funcionaria dejó en claro que en Nuevo León "no hay contexto de secuestros ni de levantamiento de mujeres ni desaparición de las mismas".