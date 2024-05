NOSTALGIA. Más que la elección de directores de facultades, en la UAQ lo que levanta más polvo es la ex rectora Teresa García Gasca, quien no deja de dinamitar la relación de la universidad con el Gobierno estatal con el tema de la ley estatal de aguas. No se acostumbra a ya no tener el mando y podría provocar un desmarque desde la Rectoría.





ENOJADO. Platican que en Huimilpan el candidato a la reelección Juan Guzmán hizo otro escándalo, pero ahora porque anda desesperado debido a que le entregaron las encuestas que mandó hacer y sale abajo del candidato Jairo Morales. El enojo rebotó hasta el Partido Verde Ecologista, pues Guzmán culpa a su amigo y eterno dirigente Ricardo Astudillo por una supuesta traición y por entregarse con sus amigos panistas. ¿Será?





CAMPAÑA. Cuatro cierres tendrá el morenista Santiago Nieto Castillo: uno diario de sábado a martes, tocando las principales regiones del estado. Y el miércoles irá con Claudia Sheinbaum al evento masivo en la Ciudad de México.