CHUECO. Con la novedad de que el flamante Estadio Olímpico, muy bonito y hasta acompañado de estacionamiento y Centro de Arte Emergente, pero la cancha le quedó desnivelada a su constructor Fernando González Salinas, antes en la CEI y hoy secretario de Obras Públicas, y no sirve hoy ni para un partido de Tercera División del Inter Querétaro, ya que fue reprobado por esa liga. El equipo local deberá jugar en La Cañada, mientras llega el día en que lo arreglen.





CELOS. Mucha ámpula entre políticos, pero sobre todo en el grupo de ex candidatas al Gobierno estatal, ha causado la integración de Beatriz León Sotelo al equipo de Agustín Dorantes en la Secretaría de Desarrollo Social. Varias ex candidatas ya se veían en el gabinete estatal y sus teléfonos nada más no sonaron.





CONSEN. Entre los dirigentes de organismos empresariales que sueñan con un cargo público, aunque se digan “exitosos” en la IP, apunten al canaco Fabián Camacho, quien mientras llega la llamada usa al organismo comercial en alianza con el Observatorio Ciudadano para ser proveedor del Municipio de Querétaro.