Fuerza de Voluntad... Política

9 de marzo, un día sin nosotras





Ante el insólito escenario de violencia de género y la ola de feminicidios que aqueja al país, el 9 de marzo se ha convocado a una protesta contra la indignante situación de vulnerabilidad, violencia e inseguridad que viven las mujeres en México.

Es Fátima, Ingrid, Abril y las 72 víctimas de feminicidio solo en enero de 2020, pero también son las 19 millones de mujeres que han enfrentado violencia por parte de su pareja y las 64 de cada 100 mexicanas que sufren violencia severa y muy severa por parte de sus novios o esposos.

También son las que han experimentado violencia laboral, las que han sido acosadas en las calles y todas las que han tenido que aprender a vivir con cuidado, con cuidado de no ser violentadas, de no ser seguidas en las calles, de no vestir y actuar de manera libre.

El 9 de marzo, la causa es de las mujeres pero de manera solidaria y con profunda sensibilidad y respeto debemos integrarnos a una causa que va más allá de ideologías y en la que no hay cabida para intereses partidistas.

Como hermano hijo, hermano, y compañero de cientos de mujeres talentosas y sumamente valiosas, descalifico a aquellos políticos que se sienten dueños del tema, estando cierto que la política no puede abanderar este movimiento, la bandera corresponde a las mujeres y a aquellos que buscamos visibilizar la violencia y sensibilizar a una sociedad que ha desprotegido a las mujeres.

Lamentablemente, las declaraciones del Presidente han omitido lo más importante y se han centrado en dividir y acusar a la derecha de estar metida en el paro nacional, al contrario de generar unidad, sinergia y solidaridad entre los mexicanos.

Los puntos de encuentro en este movimiento no dan espacio al oportunismo o a responsabilizar a ciertos sectores, lo cierto es que todas y todos los mexicanos debemos a las mujeres una gran tarea de reflexión y acción, la tarea de erradicar la violencia de nuestro lenguaje, nuestras acciones diarias, nuestro ambiente laboral y de hacernos parte de una urgente solución que comienza en nuestro día a día, en nuestros hogares y en nuestros centros de trabajo.

La tarea de erradicar la cultura machista y de construir por igual mujeres y hombres nos obliga a dar y garantizar a las mujeres protección, seguridad y la libertad de vivir sin miedo y violencia.

Las mujeres exigen políticas reales y la responsabilización de una administración que se ha victimizado con el argumento de intenciones de desestabilizarlo, lo cierto es que las mujeres abanderan la lucha pero la solución se encuentra en la concientización y acción de toda la sociedad.

Este 9 de marzo, me uno a la protesta de las mujeres y más allá de mi alineación política e ideológica, reitero mi compromiso, responsabilidad y empatía con todas las mujeres del país.

Facebook: Felifer Macías

Twitter: @FeliFer Macías

Instagram: @FeliFer Macías