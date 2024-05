En los últimos días circuló la noticia del ultimátum en el que ‘Alito’ Moreno pide la declinación del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Máynez, en favor de Xóchitl Gálvez, ofreciendo renunciar a la presidencia del PRI y a su candidatura plurinominal al Senado. Sin embargo, Máynez le respondió “¿y tu nieve de qué la quieres?”, lo que hace evidente la desesperación y el temor del bloque opositor en la contienda presidencial, y le respondió a ‘Alito’ que se haga a un lado y renuncie con dignidad para que otros perfiles serios como Beatriz Paredes asuman la dirigencia, o espere a que lo corran a patadas luego del inminente fracaso del PRIAN el próximo 2 de junio.

Lo que muestra esto es la resignación a perder y la búsqueda por salvar la cara en una jugada desesperada, luego de que algunas encuestas como la de Reforma o el Simulacro Universitario colocaron a Máynez en el segundo lugar con intención de voto por arriba de Xóchitl. Por un lado, el candidato de MC sabe que no logrará alcanzar a la Dra. Claudia Sheinbaum, que lleva hasta 40 puntos de ventaja dependiendo la encuesta, pero prefiere caminar solo a una derrota segura que manchar su reputación aliándose con personajes corruptos e impresentables y ser considerado un esquirol. Por otro lado, los del PRIAN saben que ni siquiera sumando los puntos de MC lograrían alcanzar a Morena, pero se aferran y dan patadas de ahogado con un proyecto que se hunde en picada.

Al final va a haber un sentido del voto que no ayudará al tercer lugar. Maurice Duverger, uno de los más importantes politólogos del siglo XX, formuló las leyes sociológicas sobre los partidos políticos, y en uno de sus principios afirma que un sistema electoral mayoritario conduce a un sistema bipartidista, teniendo como consecuencia que cuando existe una competencia entre tres partidos políticos, el tercero se desploma, pues la gente sabe que votar por éste, es voto perdido. Por lo que, de esta declinación, aún si llegara a darse, no será suficiente para el PRIAN.

Para empezar a platicar, la declinación es un acto político, no jurídico, como se dio de manera generosa y congruente por parte del Dr. Ramón Rivera, que declinó en favor de un servidor, o de Esther Mejía, candidata también de MC, que declinó por Javier López Casarín, candidato a Alcalde de Álvaro Obregón por Morena. Lo que plantea Alito no existe jurídicamente, como ya lo señaló la presidenta del INE, ésta es una declaración, no una cesión de derechos electorales, más allá de eso, la declinación de Máynez por Xóchitl es una vacilada, una perla digna de los reyes del humorismo como lo son Alito, Lagrimita, Marquito y Brincos Dieras.





