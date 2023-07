¡Adiós al gran Israel Luna Cabrera! pilar de El Sol de San Juan del Río

San Juan está de luto, puesto que ha fallecido un pilar del periodismo en el estado de Querétaro, Don Israel Luna Cabrera, uno de los pilares más importantes del periodismo en San Juan del Río y piedra angular de este periódico.

Nació el 22 de noviembre de 1944 en Zozocolco de Hidalgo, Veracruz y se vino a vivir a San Juan del Río a la edad de 12 años. De 1973 a 1980 trabajó como corresponsal en el Diario de Querétaro.





Fue uno de los principales testigos del inicio de El Sol de San Juan, pues fue nombrado el Jefe de información. Su trabajo como periodista le permitió entrevistar a políticos influyentes como Diego Fernández de Cevallos, Luis Donaldo Colosio o Fernando Ortiz Arana.

“Todas las mañanas llegaba a la oficina a dar las órdenes a los reporteros sobre los eventos en San Juan, Tequisquiapan, Amealco y Pedro Escobedo. Lo que más me gustaba de trabajar en el Sol era la política, como conocía a muchos políticos me gustaba platicar con ellos. Me gustaba ir a la Bilbaína y platicar con grandes personajes” expresó en una de sus últimas entrevistas para este medio.

En algunas ocasiones escribió sobre deportes, incluida la crónica de la despedida de Venustiano Pacheco en la Plaza México o sobre Querétaro y su papel como sede mundialista en 1986, año en el que también entrevistó a Franz Beckenbauer.

Tuvo la oportunidad de entrevistar a grandes personajes. Foto: Cortesía | Raúl Rosillo

Extrañamente ninguno de sus 4 hijos, Israel, Miguel, Jorge y Víctor Manuel, se dedica al periodismo. Don Israel dice cada uno de ellos siguió su vocación. Actualmente tiene también tres nietos, Israel, Paloma y Damaris, y dos bisnietos, Víctor y Damián. Lo que más le gustó de aquí, fue que hizo amigos rápidamente y que siempre lo trataron con respeto.

“Quiero darles las gracias a las personas de San Juan del Río, agradecerles que siempre me apoyaron, la gente del campo, de la ciudad, los industriales. Todos me reconocían y me acompañaron en estos 34 años de trabajo en el Sol de San Juan”.

Quienes lo conocen lo describen como un bohemio de corazón, hombre amable, que siempre trabajó sonriente, y que bromeaba con sus compañeros en la redacción de El Sol de San Juan del Río, en donde siempre se le extrañó.

Su cuerpo será velado en Mausoleos Guadalupanos del centro de la ciudad, y enterrado en el panteón número 1, de acuerdo con su última voluntad. ¡Descansé en paz, el gran Israel Luna Cabrera!