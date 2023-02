Alejandro Gonzalez Rodríguez, causa revuelo por su técnica en el tatuaje

Los seguidores y amantes de los tatuajes posiblemente conozcan a Alejandro González Rodríguez por su nombre artístico Alectattoos. El tatuador cubano es un artista urbano que se especializa en mezclar la pintura y los tatuajes.

Después de perfeccionar su arte en Cuba, emigró a Estados Unidos y abrió su propio estudio llamado 90 Miles Tattoo Studio, calificado entre el top 5 de los mejores en Miami.

Para Alejandro González Rodríguez su viaje en el mundo del arte inició desde muy joven cuando pintaba lienzos y murales en su ciudad natal, La Habana, posteriormente y con el objetivo de que más personas conocieran su propuesta, se sintió atraído por el tatuaje y encontró una manera de mezclar ambas pasiones.

Hoy en día, González continúa como artista en su propio estudio y crea impresionantes obras que despiertan interés entre sus clientes y quienes lo siguen en sus redes sociales. El cubano se ha vuelto reconocido por su realismo y manera apropiada de usar la luz y a sombra, por lo que el resultado final son tatuajes de aspecto suave y sin costuras que simulan no ser siquiera tatuajes.

Alejandro González Rodríguez siempre busca la manera de seguir aprendiendo y así perfeccionar sus diseños, ya que realmente aprecia cuando coleccionistas de tatuajes quieren uno de sus diseños.

ESTILO QUE DISTINGUE A ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Foto: Cortesía | Alejandro González Rodríguez



En los últimos años, González ha estado experimentando con nuevas técnicas que lo impulsan a seguir empujando los límites de su arte; una de estas adiciones es la técnica llamada sombreado con pimienta, la cual es una técnica donde el sombreado se asemeja a la pimienta regada sobre una superficie. Con esta técnica le agrega más textura, personalidad y carácter a sus tatuajes.

A pesar de que esta técnica es una de las últimas en las que se ha enfocado, se ha convertido en su estilo distintivo y lo que lo destaca principalmente entre los demás tatuadores de la industria.

Sin embargo, Alejandro González Rodríguez también se destaca por sus diseños a color y en blanco y negro. Según el artista en tatuajes, no tiene un favorito porque disfruta de hacer ambos. “Esta pregunta es un poco difícil, realmente disfruto mucho los dos, aunque últimamente me he inclinado más al blanco y negro, me gusta mucho como se trabaja las luces en este estilo”, indica Alectattoos.

El trabajo de González incluso ha despertado interés en celebridades como el productor Mauro “El Código Secreto”, Sean O’Malley, Russ Mayfield y su esposa Paola Mayfield –del reality 90 Day Fiancé–, el músico Angel Emilio, y el boxeador Uly Monster Diaz.

Por otro lado, la labor de González no se detiene en las personas que acuden a su estudio, ya que hace un evento anual en colaboración con Hope Vs Cáncer, en el que, el dinero recaudado se dona a la institución para hacer estudios sobre el cáncer en niños.

Sin detener sus logros y ganas de seguir creciendo profesionalmente, Alejandro González Rodríguez anunció recientemente que hará un viaje de 6 meses a diferentes ciudades y países para hacer sesiones como invitado, algo que sin sin duda le servirá para promocionar su arte a una mayor escala.

