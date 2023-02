Artista lanza campaña “Pata chueca” para pagar cirugía de perrito

Adriana del Castillo, también conocida como Adrianaaaaaaaa, es una artista visual queretana que ha decidido rifar cuatro piezas de su colección para pagar la cirugía de su perro Romi.

En su cuenta oficial de Instagram, la ilustradora lanzó la campaña “Pata chueca”, en la que a través de dibujos cuenta la historia de su peludo, e invita a sus seguidores a sumarse a la causa.

“Soy un perro mestizo. Nací en la calle y Adriana me salvó. Tengo 4 años y soy muy feliz. Hace unos meses dejé de correr y esta semana dejé de caminar. Al parecer tengo una lesión de nacimiento en los huesos de mi cadera. En resumen, tengo las patas chuecas. Afortunadamente existe una cirugía que me puede curar. Desafortunadamente, Adriana decidió nacer en la miseria y no tiene dinero para pagarla. Por eso ella y yo decidimos hacer una campaña de dibujos llamada `Pata chueca´, con el objetivo de juntar dinero para mi cirugía”, se lee en sus historias destacadas.

El precio de los boletos es de 100 pesos, los interesados en sumarse solo deberán enviar un mensaje directo a la cuenta de Instagram de la artista (@adrianaaaa.aaaa) para recibir la información bancaria; además, por este mismo canal recibirán un número y boleto digital.

La rifa se llevará a cabo el sábado 4 de marzo, a las 18:00 horas, a través de un LIVE en dicha plataforma.