Aylin Cruz e Isabel Martínez participan en Miss Turismo Latino 2022

Dos jóvenes con grandes sueños y mucha actitud son Aylin Cruz Chávez y María Isabel Martínez, quienes son las soberanas de Miss Turismo Latino 2022, concurso inclusivo que da a conocer los rincones más bellos de los lugares donde se presenta.

En entrevista para Diario de Querétaro las chicas hablaron de sus sueños y ganas de dar a conocer sus respectivos municipios así como que Querétaro sea reconocido a nivel internacional

Ailyn Cruz Chávez categoría Teen

Ailyn Cruz Chávez, con 17 años y originaria de Tequisquiapan, Querétaro, tiene una personalidad alegre, sociable, comprometida y con actitud entusiasta y optimista. Ella es estudiante del sexto semestre de preparatoria con especialidad en técnico en ofimática.

Disfruta viajar, conocer, y sobretodo las experiencias nuevas por ello cuando le llegó la invitación para participar en el certamen Miss Turismo Latino Querétaro,no lo dudo y en este tiempo ha vivido un aprendizaje y una nueva experiencia, le encanta ver lo que ha logrado y sobretodo le ayudó a tener mayor seguridad en sí misma.

Le resulta importante y se siente orgullosa de poder representar a su estado Querétaro en el certamen nacional.

María Isabel Martínez Ledesma Miss Turismo Latino 2022

Isa es originaria del municipio de San Joaquín, lleva viviendo 22 años en la comunidad de San Cristóbal, “la mayor parte del tiempo curse desde preescolar hasta la preparatoria”. La joven menciona que a lo largo de su vida, el camino no ha sido fácil y ha pasado por momentos difíciles ,pérdidas familiares muy cercanas, y salir de la monotonía le ha costado mucho trabajo, pero hoy comprende que la vida es demasiado corta, y aunque no se olvida quien ya no está, dejándole roto el corazón ella sigue luchando día a día.

“Todo esto que nos ha tocado vivir en familia nos ha convertido en guerreros, y todo esto se deriva en un sinfín de decisiones que tomas muchas veces para salir de donde estas y muchas otras veces por construir tu propio futuro” mencionó.

Desde los 16 años ha estado en concursos y pasarelas como “La Flor Más Bella del Campo” donde ganó el concurso estatal.

Una vez concluido su reinado Isa concluyó la preparatoria y después de esto realizó un año de servicio como líder para la educación comunitaria durante el ciclo escolar 2018-2019, “fue una experiencia única, realmente diferente, me encanto ser parte de la vida de los niños como una fuente poderosa y de admiración de sus estudios, en ningún momento me arrepiento de ese año y di lo mejor de mí con los niños y con los padres de familia” reconoció.

Miss Turismo Latino, llegó como una luz que necesitaba en su vida, “me inscribo y comienzo con la preparación, la cual disfrute al máximo, he aprendido cosas diferentes, y el día concurso me entregue completamente en el escenario sin miedo a los resultados, los cuales realmente no los esperaba, pero ha sido un triunfo muy grande para mí porque a pesar de lo que estaba pasando fui valiente y decidí estar ahí dispuesta a lo que viniera y la corona llegó a mis manos y me siento afortunada de poder portarla y ser la representante de Querétaro en el concurso; además porque es una marca que nos aportó mucho a mis compañeras y a mí pues resalta no solo la belleza física si no trabajamos desde nuestro interior para poder mostrar a los demás eso que realmente te caracteriza ,porque bien sabemos somos lo que llevamos dentro y lo que podría compartir a todas las personas que nos vean que vale la pena intentar cosas diferentes porque aprendes, y porque te das la oportunidad de conocerte realmente y conocer el potencial oculto que llevas por dentro” finalizó.