Aylin, Fer, Grecia y Aranza son un claro ejemplo de la constancia en el Circo Diani's espectacular

Aylin, Fernanda, Grecia y Aranza son 4 jóvenes que pertenecen al equipo de profesionales del Circo Diani´s Espectacular, que se ha instalado en la ciudad, desde el pasado 10 de noviembre y quienes participa en el show denominado “Cirque”, que combina arte teatral y arte circense.

“Es un gran espectáculo, diferente pero retomando el inicio del circo. Tenemos actos de circo muy tradicionales, para toda la familia. Queremos que cuando los mayores, que de niños iban a la función de circo, ahora digan wow. Tenemos música en vivo y para los niños será una experiencia inolvidable”, son las palabras de la equilibrista Aylin.

GENERACIÓN DE ARTISTAS

Aylin es la quinta generación de los integrantes de su familia, que se dedica al circo “El circo siempre estuvo conmigo, desde mis bisabuelos, y ha ido pasando de generación en generación. Desde que nací estuve en el circo”.

Su acto lo realiza desde una altura de 3 metros, que a cualquier podría darle miedo, pero con el entrenamiento y la constancia, Aylin ha logrado dominarlo. “La adrenalina nunca se pierde, siempre se siente cuando salimos al público. Desde arriba, puedo ver a la gente y sentir sus aplausos. Todos los actos tienen su riesgo y se requieren muchas horas de ensayo”.

Grecia es bailarina, y como Aylin, nació en el circo y pertenece a la tercera generación de su familia que se dedican al espectáculo circense. Lo que más le gusta de su profesión son los plausos y ver que la gente se va feliz a su casa. Su baile favorito es la danza contemporánea.

“Practico dos horas diarias y se requiere de mucho calentamiento. Una hora antes de cada función le damos una pasadita más al baile para perfeccionar algunos detalles y mejorar cada presentación. El que no persevera no alcanza”.

Aranza es contorsionista y practica desde que tiene 4 años. Su debut fue a los 9 años y hasta el día de hoy sigue practicando cada día. Su filosofía de vida es el que no arriesga, no gana.

“Mis padres me enseñaron el acto desde chiquita y ya después me dejaron decidir si continuaba con la labor del circo o me iba a la academia, y yo decidí seguir y especializarme. Escuchar los aplausos, y ver el rostro feliz de cada persona que está presente es lo que más le gusta".

UN SUEÑO QUE ALCANZAR

Fernanda es trapecista de telas, aros, trapecio y cintas, y lo hace desde una altura de 6 metros. Es la que tiene menos tiempo en el circo, pero la más apasionada. No viene de familia de cirqueros, pues es una profesión que ella decidió seguir por convicción.

“Yo me enfoco en los aéreos y lo que más me gusta es sentir la altura, y no me fijo a cuanta distancia estoy del suelo, y siento que vuelo y me siento poderosa. Me gusta sentir el asombro del público, eso me anima a entrenar diario”.

Para ella, lo más importante siempre en la vida es perseguir tus sueños, no importa el tiempo que te tome, si tienes una meta nunca debes desistir, hasta lograrlo. Para ello se tiene que luchar siempre.

“Lo más difícil es luchar contra los pensamientos de uno mismo como el no puedo, y saber que a base de la constancia, puedes lograr fuerza y flexibilidad. Se requiere de mucho entrenamiento y tener paciencia”.

Asistir al circo Diani´s Espectacular es una oportunidad de conocer el talento de estas 4 jóvenes, que muestran sus fortalezas en cada función. El circo está ubicado frente a la nueva ciudad judicial y cuenta con funciones de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, los sábados con dos espectáculos, 5 de la tarde y 7:30 de la noche, y domingos con tres funciones, 12 del día, 5 de la tarde y 7:30 de la noche.