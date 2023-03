DJ Cammy: Las mujeres lo podemos todo

Camila Nieves Trejo tiene tan solo 17 años y es considerada una de las DJ´s más jóvenes de San Juan del Río. Comenzó a la edad de 11 años, cuando veía a su papá DJ Hugo Nieves mezclar.

“Me llamaban la atención las tornamesas y le pedí a mi papá que me enseñara, al principio estaba dudoso y se preguntaba si podría agarrar la onda. Al final accedió y me enseñó todo lo que sabe”.

Deportes Multimedallista sanjuanense cumple con metas dentro y fuera de pista

Hace dos años realizó su debut profesional en un evento en el Bar La Rafaela, sin embargo, la gente dudaba de ponerla en el escenario por su corta edad “no me querían dejar tocar porque decían -es una niña-, y eso al principio me generó inseguridades, pero al final me dejaron tocar y les demostré que era la mejor”.

A Cami le gusta mucho la música, especialmente los 80´s, que es lo que más maneja en su set, también siente atracción por el house, el rock y ahora con el género K Pop “me gusta la música y conocer nuevas personas. Me gusta aprender sonidos y ritmos, lo que me ayuda a mantener la concentración. Me gustaría llegar a festivales como Tomorrowland o tocar en Ibiza”.

Su familia siempre ha sido un pilar importante pues la han apoyado mucho “Mi papá fue mi mentor y mi maestro, y junto con mi mamá Mónica Trejo, siempre me acompañan a los eventos. A mis hermanas Kalinda y Dayenu no les llama la atención esto, pero mi abuelita Virginia, siempre me echa porras”.

DJ Cammy, como la conocen ahora, cumplirá la mayoría de edad el próximo 27 de marzo, en el mes de la celebración del Día de la mujer y tiene un mensaje para ellas “que jamás se rindan. El mundo está lleno de gente que tiene una mente cerrada y no sabe cómo tomar algo nuevo. Que le echen muchas ganas, que crean en sí mismas y que no se dejen vencer jamás”.