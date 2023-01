El Covid-19 hace estragos en Miss Universo

A pesar de prácticamente ya no haber restricciones por Covid-19 en muchos países, la enfermedad no ha dado su brazo a torcer y los contagios han ido en aumento, tan es así que nuevamente se ha pedido continuar con el uso de cubrebocas y eventos como Miss Universo no se han escapado de tener elementos contagiados.

A unos cuantos días de llevarse el concurso más importante de belleza a nivel mundial en su 71 edición, una de sus participantes anunció que por complicaciones con la enfermedad declina su participación.

Kate Alexeeva, Miss Letonia, anunció a través de su cuenta personal de Instagram que no podrá viajar a Nueva Orleans para participar en el certamen.

"Poco antes del Año Nuevo me diagnosticaron Covid-19 y tuve complicaciones. Todavía me estoy recuperando. Eso quiere decir que desafortunadamente me veo forzada a revocar mi participación en Miss Universo este año. Sigo sin creer que estoy diciendo esto. Esta decisión se toma porque mi salud y la salud de las otras concursantes y sus familias es una prioridad. Estoy muy triste de admitirlo y sigo sin creerlo. Les deseo a todos un feliz Año Nuevo, gracias a todos por su apoyo, lo aprecio inmensamente", se puede leer en su post.

De todos los comentarios que recibió la publicación en apoyo a la exconcursante resaltó el de Inga Raduga, directora de Miss Letonia, quien escribió:

"Querida Kate, te deseo una pronta recuperación. Sé lo molesta que estás, pero así la vida. Espero que sigas brillando y que todos vean tu belleza en Miss Universo 2023".