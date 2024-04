El máximo sex symbol de las mujeres en la década de los 90, dice adiós a Querétaro

Quien fuera el ídolo de las mujeres, el sex symbol “Vampiro Canadiense” o “Vampiro Casanova” arrancó suspiros a más de una famosa relacionándolo con Alejandra Guzmán, Stephanie Salas y otras mujeres de la época.

Ian Richard Hodgkinson, su nombre real, recuerda su época dorada a través de su podcast y cómo la fama estuvo a punto de llevarlo a la desesperación, pero con esfuerzo y el amor de su hija Dasha ha salido adelante.

Originario de Ontario, Canadá un 31 de mayo de 1967, gracias a su apariencia física rápidamente acaparó la atención de las mujeres y esto lo hizo aún más taquillero pues no había arena en la que se presentará que no tuviera lleno total y un gran sector femenino que no era admirador de la lucha libre acudía a las funciones con la esperanza de estar cerca del ídolo.

Foto: Cortesía / @Vampiro

En la charla el Vampiro reveló que fue una mentira que en esos ayeres hubiera sido novio de Alejandra Guzmán, pero confirmó que efectivamente la cantante de Ave María, Stephanie Salas, le había robado el corazón.

"Totalmente falso que salí con Alejandra Guzmán. De hecho, solo es una buena amiga... Pero mi novia era Stephanie Salas, quien era su sobrina, además solo duramos un mes. Ahora es mi amiga y la quiero muchísimo", dijo.

Fotos: Cortesía / @Stephanie Salas y FB Alejandra Guzman

En un podcast de uno de sus grandes amigos, Victor Resendiz “Latín Lover”, reveló que sí tuvo muchos amoríos, pero no con tantas famosas como se cree y desmintió que hubiera tenido un romance con la cantante Pilar Montenegro a quien hasta hoy considera una gran amiga.

El Vampiro anunció a principios de año en conferencia de prensa, que definitivamente se retira del cuadrilátero, pero en esta ocasión le gustaría despedirse de su público que tanto le ha dado, por lo que comenzó su gira del adiós en territorio mexicano y Querétaro no será la excepción.

Foto: Cortesía / @Vampiro

La Arena Querétaro se vestirá de gala el próximo 19 de abril a las 20:30 horas con un cartel estelar donde acompañan al gladiador, Chessman, Argenesis Bengala, Mr Iguana, Myzteziz, Negro Casas, Faby Apache, entre otros.