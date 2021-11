Juanis López es empresaria del año

Juanis López es originaria de San Juan del Río, pero desde hace 25 años vive en Houston, Texas. Se fue porque ahí vivían sus hermanos y lo vio como una oportunidad de crecer.

Ha sido maquillista profesional, presentadora de televisión y empresaria. Llegó desde los seis años a vivir a San Juan del Río y desde entonces creció entre estilistas, pues casi toda su familia se dedica a eso: “San Juan es mi todo, mi amor, la ciudad que más me encanta, es una ciudad que me fascina, aquí crecí, aquí tengo a mis mejores amigas y regresar aquí es un privilegio”.

Estando en Houston se casó y tuvo tres hijos. Cuando sus hijos crecieron decidió certificarse como maquillista profesional y con ello, empezaron las oportunidades. Actualmente es conductora de un programa denominada “Entre mujeres” que ya tiene 5 años al aire y que se transmite en las plataformas digitales como Roku TV y Amazon Fire TV.

Este año lanzó su línea de maquillaje y joyería denominada “Herederas by Juanis López”. Tiene además una escuela de maquillaje y trabajó para grandes cadenas como Televisa, Univisión, Telemundo y TV Azteca, maquillando a muchos artistas.

Empresaria del año

Este año recibió el reconocimiento de Empresaria del año por parte de la Cámara de empresarios latinos de Houston: “cuando me enteré lloré bastante, detrás de este reconocimiento hay mucho trabajo, muchas horas no dormidas, dejar a tu familia, sacrificios. Soy una inmigrante que llegó a este país con una maleta de sueños y hoy me están dando este premio”.

Actualmente también trabaja como embajadora de una compañía francesa de cosmetología y eso la ha llevado a viajar a lugares como Mónaco, Canadá, Puerto Rico y a diferentes ciudades de Estados Unidos: “Yo creo que Dios tiene un propósito para cada persona y me siento muy contenta de que Dios haya abierto tantas puertas en mi vida”.

Y si bien son muchos los éxitos que ha obtenido, todo ha sido a base de esfuerzo y dedicación: “no hay que perder el sueño, la pasión y la constancia. Los logros no se dan solitos, hay que trabajar mucho en ellos, tanto en lo económico como en tu trabajo. Cuando las cosas se ponen difícil para mí repito la frase que alguna vez mi papá me heredo: A mí ¿quién me gana?”.

Al finalizar la entrevista, le preguntó ¿qué es lo más extrañas de México? a lo que responde: “Lo que más extraño de México es la comida, el clima, mi gente, mis amigos, todo. México es lo máximo”.