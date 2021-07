Lamentable el deceso de Andrés Garrido del Toral

Como balde de agua fría, fue la terrible noticia del sensible fallecimiento de uno de los más queridos cronistas de la ciudad, Andrés Garrido del Toral quien dejó de existir esta mañana, según confirmaron fuentes cercanas al Doctor sin precisar el motivo de su lamentable partida.

Hoy Querétaro y su historia están de luto, quien fuera el director del Instituto de Estudios Constitucionales, Cronista Municipal de Querétaro, entre otros, deja un gran vacío en la historia e investigación que han marcado episodios importantes en estas nobles y tierras queretanas.

El secretario de Turismo Hugo Burgos García, lamentó el hecho y pidió no ser entrevistado pues aún no podía digerir la noticia del lamentable acontecimiento del cronista con quienes estaban trabajando muy de cerca por las próximas festividades de la fundación de Santiago de Querétaro, donde en conjunto trabajaban en un coloquio y estaban a días de presentar el último libro del Garrido del Toral. "Me siento consternado, se va un gran amigo y un gran queretano" lamento Burgos García