Ley Olimpia no existe en Querétaro

La licenciada en Derecho Laura Adriana Figueroa Alvarez, compartió para Diario de Querétaro uno de los delitos que más existen en el mundo, pero que por desgracia poco se conoce y aunque existe una ley, “Ley Olimpia”, para defender a las víctimas, de acoso digital, autoridades hacen oídos sordos para las víctimas.

Para poder entender este tema es importante saber de qué trata y quiénes son víctimas de este delito.

¿Qué es el acoso digital?

Video grabar, audio grabar, fotografiar o elaborar vídeos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico.

La abogada menciona “en nuestro estado no se encuentra en nuestro código penal el delito de: acoso digital, el código en Querétaro lo tipifica como acoso sexual”, en esta problemática Laura Figueroa reflexiona: “pero ¿qué sucede con todas esas mujeres que van a la fiscalía 4 desesperadas, violentadas emocionalmente, violentadas en su dignidad, violentadas psicológicamente, en ocasiones hasta violentadas físicamente a levantar una denuncia y solicitan se aplique la ley Olimpia?”.

“Lo primero que esperas es una sensibilización a tu persona, pero la respuesta de la fiscalía es: no te puedo levantar una denuncia de ley Olimpia por qué no lo tenemos en nuestro sistema de la fiscalía(…) y si te va bien te comentan que te levantaran la denuncia por acoso sexual”.

¿Qué sucede con todas esas mujeres que no se les da una asesoría correcta en fiscalía?

Se dan la vuelta con toda la angustia, con todo ese sentimiento que traes en tu persona, con el coraje de ¿dónde está la justicia?.

A decir de la jurista hace un año presentó una iniciativa a una diputada local en Querétaro; para su sorpresa los asesores de la legisladora no tenían el conocimiento y mucho menos se tomaron la molestia de investigar el código penal y la respuesta después de meses fue: “necesitamos un empuje, busque a nuestro gobernador Mauricio Kuri González. Fue la única que persona que posterior a expresarle la preocupación sobre que no contamos en nuestro estado con el delito de acoso digital, solicito a su gente que me apoyaran a lo cual me fueron pasando de diputado en diputado local del Partido de Acción Nacional y de los asesores de dichos diputados solo me mencionaban: ¿cuál es la diferencia entre acoso sexual y el acoso digital?. ¿Un asesor de un diputado me estaba preguntando esto? Otra respuesta fue: Ahorita tenemos otras iniciativas que sacar adelante y el resultado fue que todavía no se tiene resultado", menciona Laura Figueroa.

En nuestro estado está creciendo cada día la cantidad de mujeres que pasan por un delito de acoso digital, sin que nadie se sensibilice en este delito.

La pregunta que muchos nos hacemos es ¿Cuántas mujeres han pasado por este proceso y no encuentran la justicia? Solo encuentran como respuesta por parte de la fiscalía, que en realidad esto es acoso sexual y por obvias razones no siempre se podría imputar al acusado, pues hay una diferencia entre acoso digital y el sexual. “En fiscalía te mencionan su delito es acoso sexual, posterior a que te levantan la denuncia, tardan meses en el proceso y una vez que el peritaje psicológico sale, la reparación del daño es irrisoria y una burla para la victimas pues son montos pequeños económicos que jamás van a reparar el daño ocasionado a la victima. La policía cibernética tarda meses en contestar la solicitud del apoyo que pide fiscalía, los peritajes a los celulares o dispositivos electrónicos igualmente meses en dar respuesta.

Me pregunto cuántas mujeres políticas como diputadas locales de nuestro estado han pasado por una situación así para que a las mujeres que vivimos día a día situaciones de este tipo se puedan sensibilizar con este tema y se implemente en nuestro código penal de Querétaro el delito de: acoso digital, también llamado Ley Olimpia.

Por ello en este día donde se conmemora la lucha por erradicar la violencia en todas las formas hacia la mujer, Laura Figueroa lanza un comunicado al gobernador Mauricio Kuri González, “respetuosamente le pedimos todas las mujeres de Querétaro su apoyo para que se tipifique en nuestro código penal el delito de acoso digital. Pedir que en las escuelas de nuestro estado se impartan pláticas a nuestros niños sobre este delito, ya que en la actualidad en las instituciones educativas se están dando estos temas sin tener conocimiento que el exhibir a alguien no es un juego, ni una broma, es un delito y tiene consecuencias”.

“En mi profesión siempre tengo la siguiente frase:

Un abogado o abogada, político, gobernador, senador, mientras no viva en carne propia lo que pasan las víctimas, (…) no podemos decir me pongo en tus zapatos”.

La profesional invitó a las mujeres abogadas a ser empáticas “sensibilizate con mujeres que pasan por un delito, que están siendo violentadas física, psicológica y , económicamente, defiéndela como a ti te gustaría que te defieran”.

Para las mujeres que han sido víctimas de un delito, envió un mensaje “a todas las mujeres en este Día Internacional de la Mujer, que están pasando por un proceso de violencia de cualquier tipo les digo que no están solas, la justicia sí existe, no te quedes callada, denuncia, exige lo que por ley te corresponde, sal adelante y prepárate, nunca es tarde para volver a comenzar y levantarse más fuerte”, finalizó.

