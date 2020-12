Marco Espinoza celebró su graduación

En la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro Campus San Juan del Río, Marco Espinoza cursó sus estudios profesionales que al lograr concluirlos, recibió su constancia durante significativa ceremonia que encabezaron el Mtro. Ricardo Ugalde director de dicha unidad académica y la Lic. Edith Chávez coordinadora del campus San Juan.

Entre amigos celebrando la anhelada meta, Natalia Zúñiga, Marco y Aylin García. / Cortesía / M. Espinoza

Correspondió a Marco, ex presidente de la Sociedad de Alumnos, dirigir el mensaje en representación de su grupo durante el cual, hizo referencia a la meta lograda, la que, al inicio de sus estudios universitarios veían a lo lejos y que finalmente se materializó, no solo gracias al esfuerzo de ellos, sino también al que recibieron de compañeros, maestros y principalmente de sus seres queridos, expuso. Invitó a los graduados a no dejar de luchar, a seguir soñando y creyendo en sí mismos y atesorar este capítulo que llegó a su fin, así como todos los momentos que vivieron.

Logro que Marco comparte con su mamá y hermana. / Cortesía / M. Espinoza

Gracias a los esfuerzos de las autoridades universitarias como Edith Chávez, Ricardo Ugalde y Edgar Pérez, en este tiempo de pandemia se logró llevar a cabo la ceremonia de graduación que siguió los protocolos que dista al gobierno federal y el estatal, reafirmando el compromiso con la salud para evitar más contagios.

El recién graduado, con el Mtro. Ricardo Ugalde, y Verónica Espinoza. / Cortesía / M. Espinoza

Para el ex presidente de la Sociedad de Alumnos, su graduación fue un motivo especial por el cual sentirse contento y orgulloso ya que a pesar de las circunstancias actuales tanto fuera como dentro de la Universidad, logró concluir sus estudios universitarios para ser un futuro licenciado en derecho y excelente profesionista.

En lo particular se dijo agradecido con su mamá Verónica Espinoza, quien lo educó y forjó, motivo por el que este triunfo lo comparte con ella como también con su hermana Noemí, ambas, sus motores en todo momento, y con su pareja Christian Reyes, compartiendo con ellos especialmente, la satisfacción de la meta lograda.