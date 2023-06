El pabellón Puerta del Bajío, presentó el evento “Sabores y aromas: cafés y chocolates”, en donde el barista y tostador Bernardo García, de Miis café, y César Fuentes y Adolfo Gonzaga, de Chocolates La Trufa, realizaron un maridaje de café y postres.

Entre los datos que se dieron a conocer, alrededor del 80% de la producción del café, se manda a procesos más industriales, como los cafés solubles. El 18% son cafés de calidad comercial, principalmente para cafeterías y el 2% restante es el café que se especializa en sabores distintos, requieren más trabajo y condiciones específicas, por eso son más escasos y caros.

La dinámica del maridaje consistió en probar ese café, en diferentes procesos y con diferentes preparaciones, pasando por un café cold brew, cold brew con leche, y el tradicional americano, pero con un proceso de lavado honey.

Las bebidas se combinaron con algunos postres como la trufa y el entremet de chocolate, un sucre de pistaches y arándanos, y la empanada de queso brie.

“Lo que recomiendo mucho es que pruebes el grano del café que te venden, si sabe rico es un buen café. Si no sabe bien, tiene un error de tostado, o lleva mucho tiempo que se tostó o no es un café muy bueno. Si no puedes probar el grano de café, que te digan cuando lo tostaron, para saber qué tan fresco es. Un café por muy bueno que sea, si está rancio se vuelve malo”.

Entre los asistentes al evento, estuvo presente la reina de la Feria San Juan 2023, Dyane I, quien iba acompañada por su mamá Irma del Bosque, quienes se deleitaron con el café de especialidad que se presentó.