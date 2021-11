Sanjuanenses en la Fórmula 1

Como buenos aficionados a la Fórmula 1, algunos sanjuanenses se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para ser testigos del Gran Premio de la Ciudad de México, un evento internacional que puso los ojos del mundo sobre nuestro país.

Héctor Daniel Torres Hernández, quien es aficionado a las carreras desde hace algunos años, tuvo la oportunidad de estar presente junto con su amigo Alonso Cue: “es una experiencia impresionante. Me tocó estar a nivel de los pits y estuvo muy padre ver el movimiento de mecánicos y todo. Soy fanático de este deporte y cada domingo no me pierdo las carreras”.

Foto: Cortesía | Tania Valderrama

Tania Valderrama González tuvo la oportunidad de asistir con su esposo Mauro Patitucci y sus amigos Laura Ruíz y César Cruz. Todos son aficionados al deporte desde siempre y nos cuenta su experiencia: “muy buenas las tres prácticas, la calificación y lo mejor la carrera. Nos dio mucha emoción ver en el podio a Checo Pérez”.

Algunos sanjuanenses estuvieron compartiendo a través de sus redes sociales la experiencia que se vivió durante el Gran Premio y la oportunidad que tuvieron de escuchar al dj Kygo quien se encargó de animar la premiación.