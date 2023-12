¡Sin miedo al frío!, Ale Rubio te da fe cómo ejercitarte en pijama

La influencer del mundo fitness, Ale Rubio, te dice cómo mantenerte activa en esta temporada: en ¡PIJAMA! y que así no pierdas tus buenos hábitos en esta temporada navideña.

Con la finalidad de que todos continúen manteniéndose en forma, la coach Ale Rubio implementó una novedosa forma de ejercitarse sin pasar frío y desde lo calientito de tu hogar, sin necesidad de ponerse ropa de ejercicio, ni salir de tu cuarto.

Llamó a este programa “Snooze” y es en pijamas, en calcetines y hasta sin necesidad de peinarse. La nueva forma de ejercitarse en pijama se ha vuelto viral en las redes sociales, donde sus miles de seguidores agradecieron a la influencer esta manera de motivarlos y sobre todo activarse, aunque sean 10 o 15 minutos al día al lado de la cama.

Ale Rubio se ha hecho muy popular por su filosofía de vida: el movimiento es ¡vida! y hay que disfrutarlo siempre. Ella siempre comenta que todo en esta vida es un balance y en especial en estas fechas, si tienes flojera o está cansada no pasa nada que no hagas ejercicio, pero si tienes energía aprovéchala al máximo para activarte, ya que no hay nada mejor que el sentimiento al terminar tu entrenamiento. Además, habla sobre la alimentación, que todo es un balance, es decir si se te antoja un pedazo de pastel, adelante disfrútalo, no tiene que ser fin de semana para podérselo comer, o igual si en fin de semana se te antoja comer saludable es válido.

Es por esto, que sus seguidores han reaccionado favorablemente a su contenido de calidad y los temas de bienestar que presenta día con día.

Fue durante la pandemia que Ale Rubio destacó y fue un momento decisivo para la mexicana, quien fue pionera en llevar hasta los hogares una forma novedosa de mantenerse activos y tener resiliencia durante el encierro, gracias a su buena vibra y su capacidad para llevar esperanza a las personas.

Este y muchos programas más los pueden encontrar en su plataforma Fit by Ale Rubio, disponible en aplicación y página alerubio.com en donde pueden ver clases desde 10 hasta 60 minutos dependiendo del nivel de intensidad, tipo de ejercicio, además de secciones de bienestar integral y nutrición.