Roberto Cabrera se reúne con los medios de comunicación

Cómo parte de los festejos navideños, el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, y su esposa, Gina Sánchez Barrios, recibieron a los medios de comunicación, en una cena que se llevó a cabo en el Hotel La Venta.

El director de comunicación social del municipio, Edgar Arteaga, fue presentado de manera formal ante los medios.

frontpage Diario de Querétaro y El Sol de San Juan festejan el fin de año

"agradezco al presidente que me haya invitado a formar parte de su equipo en este año que inicia, el 2024, que será muy importante. En 1988 llegué a esta tierra de palomas y paz, en dónde conocí a muchos amigos que hoy están presentes en el campo periodístico y me da mucho gusto encontrarlos aquí. Muchas gracias".

Roberto Cabrera recordó grandes anécdotas de los reporteros, mientras recorría su carrera política, y como algunos de ellos se han convertido en leyendas del periodismo en el estado.

"Ha sido un recorrido en mi vida muy importante con los medios. Todos tienen una trayectoria muy importante y debemos resaltar que la región de comunicación ha crecido. Me siento en familia, y respeto la trayectoria de cada uno de ustedes, el trabajo y el esfuerzo que ustedes hacen. Una tradición muy importante en San Juan del Río es la de comunicar".

La cena estuvo amenizada por Alberto Aguilar, la voz gemela de Juan Gabriel, quien interpretó los éxitos del cantante como "Así fue", "Porque me haces llorar", "No me vuelvo a enamorar", "Te lo pido por favor" y "El Noa Noa", entre otros.

Entre los invitados a la cena, estuvieron el Director del Diario de Querétaro, Mario León, el subdirector de El Sol de San Juan del Río, Carlos Coronado, la presidenta de la Red de Comunicadores, Periodistas y Fotógrafos de Querétaro, Cinthya Camacho Almaraz, y los representantes de distintos medios de comunicación en la región.