Tania Ruiz es una mujer incansable

Tania Ruiz Castro visitó el programa “Acá entre nos….Las Cosas Como Son”, transmitido a través del portal de Diario de Querétaro en la plataforma de Youtube, donde la empresaria abrió su corazón y dejó ver el gran espíritu guerrero, lleno de bondad para su familia, pero también para quienes más lo necesitan.

Desde pequeña Tania se ha caracterizado por brindar apoyo a sectores de la población que viven en situaciones vulnerables, en su largo trabajo ha encabezado proyectos asistenciales y hoy en día es presidenta del Patronato de Bomberos en San Juan del Río y Coordinadora Nacional de la Junta de Asistencia Privada en el Estado de Querétaro, donde brinda no solo su tiempo, también busca actividades para llevar recursos a quienes pertenecen a estos sectores.

Teatro Invitan a los queretanos a subirse al barco

“Es una gran labor que hago con mucho amor y es algo que me llena, agradezco a Victoria (su hija) y a mis padres, por su apoyo, por “soportar” mis ausencias, pero ellos saben que esto es parte también de mí, es algo que quiero y me gusta hacer, ayudar a las personas siempre que lo requieren”, afirmó.

Y prueba de su preocupación por apoyar, Tania Ruiz Castro se ocupa y este próximo 30 de noviembre presenta una ponencia a beneficio de 30 IAPS en en estado, “Súbete al barco”, una verdadera joya para quienes acudan a escuchar esta charla motivacional impartida por el grupo Élite de la Marina Mexicana (CEALS).

“Esta conferencia ha tenido gran éxito a nivel nacional, y ha apoyado a cientos de empresas para el mejor rendimiento y trabajo en equipo de sus colaboradores, gracias a los valores, disciplina y hábitos con los que los CEALS son entrenados, les aseguro que será una gran inversión tanto para empresarios que puedan regalar a sus colaboradores la conferencia, así como para la gente que quiera saber salir adelante tanto en equipo, como solos y además estar ayudando a 30 IAPS del estado que se beneficiarán con la compra de los boletos”.

“Súbete al Barco”, se presentará el próximo 30 de noviembre en 2 funciones en el Teatro Metropolitano, una a las 11:00 am y una segunda plática a las 17:00 horas. Para conseguir sus boletos lo pueden hacer directo en la Junta de Asistencia Privada en el Estado de Querétaro, ubicada en la calle de Francisco l Madero # 190 Centro Histórico y para mayores informes se puede marcar al teléfono 442 2132606 y a los whatsapp 442 4671270 y 4423691329. En la compra de los boletos se estará apoyando a las IAPS del estado.

TANIA UNA MUJER ECHADA PA’ LANTE

La queretana nos abrió su corazón dentro de la amena plática y compartió cómo vive estos días, donde el recuerdo de la lamentable pérdida de su pequeño Gustavo Nieto Ruiz hace 3 años está más latente que nunca, “ahora estoy poniendo ya los adornos navideños, compré un tremendo árbol y entre subir y bajar la escalera, le digo a mi hijo (…) si estuvieras aquí, estarías ayudándome. Porque a él le encantaba poner los arreglos, adornar toda la casa. El tiempo se pasa muy rápido son tres años donde aún me quiebro pero tengo que reponerme por Victoria”, mencionó llena de nostalgia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“He trabajado mucho en mi duelo, pero hay días como estos, donde está a punto de cumplir 3 años que mi pedacito de cielo se me fue, que me caigo (…) ayer justamente me puse a llorar a recordar y entonces es cuando Victoria se convierte en mi mamá y me da consuelo, luego sacó fuerza y valor para seguir adelante, para enfrentar la vida como me tocó vivirla”.

Y claro que Tania es admirable pues además de sus múltiples compromisos con las personas en situación vulnerable, su hija Victoria y sus ocupaciones como madre y ama de casa, es también una hija cariñosa con sus amados padres Blanquita y Roberto Ruiz a quienes adora y está al pendiente de ellos, “ellos han sido mi fortaleza, admiro a mi madre por el temple que tiene, de mi papá saqué el no parar, ellos siempre están para mí y para Victoria y yo para ellos”, finalizó Tania Ruiz, una mujer ejemplar.