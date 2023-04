Ex hacienda La Gata, en lugar con historia

Si vas a visitar Jalpan, no puedes dejar de conocer ex hacienda La Gata, un lugar que guarda una parte de la historia de la Sierra Gorda queretana; el sitio que hoy se encuentra en ruinas, mismo que guarda acontecimientos que se han vuelto leyenda entre los moradores del lugar.

HISTORIA

Se dice que esta era de las haciendas más importantes de la región, su dueño era un ex gobernador queretano y cacique, don Gregorio Olvera, quien la habitaba junto a su esposa doña Dominga Cabrera y según registros fueron sus últimos moradores hasta que la desgracia cayó en la casa y la familia.

Ubicada en la comunidad de “El Rayo” en Jalpan de Serra, la Hacienda daba empleo a más de 11 mil jornaleros por ello era considerada de las más prósperas del estado, según contó un habitante del lugar, “trabajar aquí era como el paraíso pues todo el año había trabajo, en la Hacienda había de todo, ganado, cultivos, (…) no te morías de hambre”.

Pero como siempre la codicia de la humanidad y las malas intenciones hicieron que un día, según contó uno de los guías de turistas de Jalpan, llegaran personas que “amparándose” con ser revolucionarios y pertenecer al movimiento echaron a los dueños y sus trabajadores, argumentando que esas tierras “eran propiedad de la nación y ellos nada tenían que hacer ahí”, “los echaron bajo amenazas y no les permitieron quedarse, dicen que los patrones se volvieron a la capital e hicieron todo por rescatarla pero fue imposible, nunca se supo más de ellos, ni de sus descendientes y según cuentan murieron de tristeza por no recuperar su hogar y por el recuerdo amargo de no volver a su bendita tierra a la que tanto amaban y por la qué tanto habían trabajado”, cuenta el guía. Según también cuenta la leyenda urbana, muchas veces se han visto pasar sombras que asemejan la figura de don Gregorio y su esposa Dominga, quienes pasean por lo que fuera su hogar y la tierra de sus amores.

Algunos jornaleros lograron quedarse en las inmediaciones del terreno, mismos que aún continúan en El Rayo, que han heredado su vivienda a nuevas generaciones, y son ellos los mismos que cuentan como ante sus ojos, sus abuelos vieron caer el gran paraíso que era La Gata, hasta que finalmente los saqueadores lo dejaron completamente en ruinas.

“Decía mi bisabuelo, Jesús Santiago, que esto era como el paraíso terrenal, había siembra de maíz, frijol, verdura, frutas (…), -era tierra bendita, decía-, además contaba con ganado, caballos, animales de granja. Imagínate, aquí llegaron a trabajar más de 11 hombres junto a su familia y para todos había. Según contaba mi abuela, ahí había bóvedas y cuartos repletos de oro. Todo se lo acabaron y lo dejaron en ruinas. “, platica nostálgico Abel, quien vive a escasos 300 metros del sitio y aunque dice no conoció la abundancia de La Gata, le guarda un gran cariño gracias a los recuerdos que cuentan sus antepasados, quienes fueron parte de esa época de gloria.

Entrada a la Ex Hacienda La Gata en la comunidad de “El Rayo”. Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro

AL DÍA DE HOY

De la buena bonanza solo los recuerdos quedan, pero aún en ruinas, la hacienda sigue manteniendo algunos de sus muros, sus patios, la troje, la escalera que aún permite subir a lo que era un segundo piso, las paredes de las habitaciones, la capilla de la que imaginamos, cuántas plegarias guardará y acontecimientos como bautizos, primeras comuniones y bodas, pues según lo relatan, tanto los señores de la casa como los jornaleros realizaban sus sacramentos religiosos.

Habitantes del lugar comentan que hasta el momento ninguna autoridad se ha dado a la tarea de rescatarla y hacer del sitio un lugar turístico, lo que serviría para que la comunidad se favoreciera para la venta de artesanías y la gastronomía originaria, “sería un acierto, aquí vivimos varias familias y unos centavos no nos caerían mal”, comenta María Magdaleno.

CONOCE LA GATA

Si en tus próximos días de aventura quieres conocer este enigmático lugar, ¡no esperes más!, aquí te decimos la ruta para llegar.

Estando en Jalpan deberás tomar la carretera a Río Verde y posterior la salida, hasta llegar a un letrero que dice “El Rayo”, continuar por aproximadamente 5 kilómetros de terracería y listo has llegado a tu destino.

Este tour lo puedes hacer por tu propia cuenta o buscar en el centro de Jalpan las salidas que varias turoperadores ofrecen, ya sea en bicicleta o cuatrimoto, pero de cualquier forma qué llegues, una garantía es que conocerás un hermoso lugar natural ideal para sacar muchas fotos y presumir que estuviste en una de las haciendas más importantes de la Sierra Gorda queretana.