Elizabeth Debicki será Lady Di en la despedida de "The Crown"

La actriz australiana Elizabeth Debicki interpretará a Lady Di en las dos últimas temporadas de la serie "The Crown", según ha anunciado Netflix a través de las redes sociales.

"El espíritu, las palabras y las acciones de la princesa Diana perviven hoy en los corazones de muchos, es un verdadero privilegio y un honor unirme a esta serie magistral que me tiene enganchada desde el primer episodio", ha dicho la intérprete en declaraciones que acompañan el anuncio.

Nacida en París en 1990, Debicki se dio a conocer en 2013 como la Jordan Baker de "The Great Gatsby" de Leonardo di Caprio. También ha destacado en películas como "Macbeth" (2015) y "Guardians of the Galaxy vol.2" (2017) o series como "The Night Manager", junto a Tom Hiddleston y es una de las protagonistas de "Tenet", la nueva película de Christopher Nolan, a punto de estrenarse en cines.

La serie de Netflix narra las peripecias de la familia real británica desde los años 40 y 50. La tercera temporada, estrenada en 2019, saltaba a la década de los 60 y 70, por lo que comenzó a reemplazar, por edad, a algunos actores y a incluir rostros nuevos.

Lady Di, nacida en 1961, aparecerá por primera vez en la cuarta temporada interpretada por Emma Corrin, pero en la quinta y la sexta será sustituida por Debicki.

La semana pasada Netflix anunció también las incorporación de Jonathan Pryce como Felipe de Edimburgo en las dos últimas temporadas, tomando el relevo de Matt Smith y de Tobias Menzies, los dos intérpretes que en las cuatro primeras temporadas de "The Crown" dieron vida al esposo de la reina Isabel II.

Imelda Staunton encarnará a la monarca (después del trabajo de Claire Foy y Olivia Colman) y Lesley Manville se ocupará de la princesa Margarita (como sucesora de Vanessa Kirby y Helena Bonham Carter).

Se espera que la cuarta temporada de "The Crown" se estrene a finales de este año. Aunque la intención original de sus responsables era que la serie terminara con su quinta temporada, en julio se dio a conocer que habrá una sexta tanda de episodios.

"The Crown" cuenta con 13 nominaciones para la próxima edición de los Emmy, incluida una candidatura a la mejor serie dramática.













