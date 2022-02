“Niña sola” muestra hasta dónde puede llegar el machismo

La familia Verduzco abrió las puertas de su casa para mostrar a todo el país las heridas abiertas que dejan los feminicidios en México. En 2016, Cintia Verduzco Calderón, una joven de 19 años, fue asesinada en su propia cama, y el principal sospechoso es quien fuera la pareja sentimental de su madre, Arcelia.

Desde entonces, y a más de un lustro de ocurridos los hechos, la herida sigue abierta en Tijuana, porque no hay avances en el caso ni justicia para Cintia y las cientos de mujeres que mueren cada año a causa de la violencia de género.

De este estremecedor caso surge el documental “Niña sola”, que da cuenta del feminicidio de Cintia, pero también refleja la violencia física y psicológica que rodea a las demás mujeres de su familia; su madre Arcelia y su hermana Bertha.

La película se estrena este jueves 11 de febrero en salas comerciales e independientes del país, próximamente se confirmará su estreno en la Cineteca Rosalio Solano, en Querétaro.

Dicha producción tiene como objetivo visibilizar la violencia machista que acecha a miles de mujeres en el país, y que en algunas ocasiones no sólo provoca daños físicos o psicológicos, sino también la muerte misma.

“Niña sola” no plasma únicamente la vida y el contexto social en el que se desenvolvió Cintia, la joven víctima que soñaba con iniciar una carrera en Criminología, sino habla también de la violencia a la que se enfrentan su madre Arcelia y su hermana Bertha, pues ambas vivieron distintos tipos de violencia de parte de sus parejas sentimentales.

El documental de 92 minutos se desarrolla con el testimonio de Arcelia Verduzco (madre de Cintia) y Bertha Calderón (hermana) quien revive paso a paso lo ocurrido en el año 2016, cuando la joven de 19 años fue asesinada en su casa y cuyo principal sospechoso es Omar, quien fuera pareja sentimental de su madre.

Tal como lo plasma la producción, a pesar de contar con testigos, Omar no ha sido localizado por las autoridades, ni tampoco se han presentado avances en el caso.

Este fue el motivo principal por el que Arcelia Verduzco decidió participar en el documental, abrir la herida y contar a todo el país la situación de violencia en la que fue sumergida su familia.

“Yo decidí participar en el documental sin pensarlo mucho, porque quiero que se haga justicia, que si alguien ve o sabe algo de este señor lo reporte a las autoridades, hasta ahora no tenemos avances en el caso. A las mujeres les digo que si detectan estas señales de violencia se alejen, por más que uno quiera a esa persona, debemos salir de esa violencia y evitar que pase lo que me pasó a mí, a mi hija”, comenta Arcelia a Diario de Querétaro a través de una videollamada.

Para el director del documental, Javier Ávila, es un verdadero logro que este tipo de temáticas se exhiban en salas comerciales de cine, pues de esta forma se llega a una mayor cantidad de espectadores. Insiste en que las temáticas sobre violencia y demás problemas sociales deben reflejarse en el séptimo arte, por el bien de la sociedad.

“En ese mismo mes (septiembre 2016) se habían registrado ya cinco feminicidios en Tijuana, eso fue lo que me motivó a buscar a Arcelia, porque son historias a las que no se les da seguimiento, y como esas hay muchos casos de violencia y feminicidios que no salen en las noticias, de los que no nos enteramos”.

Javier Ávila supo del feminicidio de Cintia a través de las noticias, y al notar que no era el único caso reportado en ese año (2016), decidió ponerse en contacto con la familia.

“Estas temáticas merecen un espacio propio en el cine, más en el cine comercial, que es la forma de llegar a muchas más personas, se tiene que hablar de esto, hablar de la realidad de lo que pasa en nuestro país, en nuestra sociedad”.

Reconoce que las grabaciones fueron un proceso fuerte emocionalmente para él y su equipo de producción, por lo que agradeció la apertura de la familia, quien abrió las puertas de su casa para dejar al descubierto su día a día.

“Fueron días muy fuertes, de muchas emociones porque comenzamos grabaciones cuando sólo habían pasado tres meses desde la muerte de Cintia, todo estaba muy reciente”.