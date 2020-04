De las salas de cine al sofá. Gira de documentales “Ambulante” en casa

Tras posponer su décima quinta edición, la gira de documentales Ambulante desarrolló una nueva vía para poder continuar durante esta contingencia, con la promoción de este género cinematográfico como herramienta de transformación social y de formación de audiencias críticas e informadas.

La estrategia se titula “Ambulante en casa”, y se llevará a cabo del 29 de abril al 28 de mayo a través de la página web: www.ambulante.org, donde cada día se estrenará un documental, que el público podrá ver desde su casa de manera gratuita.

Cultura Doqumenta no se detiene

Para hablar sobre esta nueva forma de girar, los actores Gael García Bernal y Diego Luna, fundadores de Ambulante, dialogaron en vivo sobre la conmemoración de este ciclo de documentales, que aseguró Diego, posteriormente festejarán de cerca y “apapachándose”.

Con un breve enlace a través de sus cuentas de Instagram y diversas fallas de conexión que terminaron por dar paso a una conversación más breve de lo que se esperaba, ambos realizaron un recuento histórico de esta iniciativa, señalando que ha sido una gran apuesta.

“Antes era algo imposible que se pudiera ver un documental en una sala de cine, en una plaza púbica, donde cualquier persona que llegara pudiera sentarse y plantearse esto, que hubiera una discusión al respecto, que hubiera documentales que puntualmente hablaran de la realidad del lugar al que estaban yendo o que hablaran de otra realidad completamente en las antípodas (…) Todo eso ha generado una discusión, una conversación de fortalecimiento de la sociedad civil, de fortalecimiento de las narrativas que abogan por el bien común, y también de la fracturación y de las narrativas que son todo lo contrario”, dijo García Bernal refiriéndose también a sentimientos expresados en la pantalla como el odio y el discurso de una sola verdad.

En tanto, Diego invitó a los internautas a reflexionar sobre el confinamiento y las desigualdades que se hacen más visibles en esta crisis sanitaria: “hay que mencionar y recordarnos que ese privilegio viene acompañado de una responsabilidad, nos recuerda la importancia de la unidad. [La pandemia] es un problema del que no se puede salir si no lo hacemos juntos, nos recuerda las distancias y la desigualdad en este país. [Hay que] pensar en el prójimo, en los vecinos, y en los que ni siquiera se pueden plantear el confinamiento; de los que hoy están contagiados y no podemos abandonar (…) Hay que hacer cosas pensando en los demás, y solo así estaremos utilizando bien nuestro tiempo de confinamiento”, agregó.

Cultura Un cuento para ayudar a niñas y niños a entender el coronavirus

Originalmente, la nueva gira se iba a desarrollar del 19 de marzo al 28 de mayo en ocho estados de la República, incluido Querétaro; pero a raíz de la crisis sanitaria por Covid- 19, los organizadores dieron a conocer el 13 de marzo que se suspendería.

“Dada la extensión geográfica de la Gira de Documentales en ocho estados del país y en más de 130 sedes, con múltiples funciones públicas al aire libre, consideramos prudente suspender todas nuestras actividades en aras de no exponer a nuestro querido público, voluntarios, equipo e invitados nacionales e internacionales”, afirmaron en un comunicado.