“Él nació mujer” se proyectará en San Juan del Río 

En conferencia de prensa, la cineasta Isamar Cabrera Ríos y el maestro Angeluchy Sánchez, dieron a conocer los pormenores de la proyección que se hará del documental “Él nació mujer”, el próximo 22 de julio en el Portal del Diezmo.

“Es una historia de valentía, y una vez que se visibiliza, es imposible regresar a la ignorancia. La idea nació hace 15 años, cuando Angeluchy era mi maestra de secundaria, y después, a través de los medios, me enteré de su cambio y decidí hacer una historia sanjuanense con talento sanjuanense” fueron las palabras de Isamar Cabrera.

El documental cuenta la historia del maestro y bailarín transexual de huapango Angeluchy Sánchez, que a través de su proceso de transición, visibiliza su lucha contra la transfobia. Hasta ahora, la cinta tiene ya un laurel en la categoría Chimal Selección Querétaro, en la décimo primera edición de Doqumenta Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción.

“Isamar es una sanjuanense que ha destacado en el cine, y ahora hace visible esta lucha. Han sido 5 años de inicio de transición y me siento muy orgulloso de lo que he realizado. El ser un hombre transexual no me ha impedido cumplir con mis objetivos. En este trabajo se refleja la pasión que tengo por el son huasteco, y por bailar el huapango” expresó Angeluchy Sánchez.

La cineasta resaltó que en el documental, vemos el recorrido de nuestro personaje persiguiendo su anhelado sueño de ser un hombre, y regresar al huapango. Las grabaciones se hicieron en San Juan del Río, El Márques, Amealco y Querétaro capital.

“Siento que hacer cine documental es un arma de combate y educación, pues podemos darle voz a quien la necesita como un acto de justicia. Es una historia conmovedora que visibiliza a la comunidad LGBT+”.

La proyección especial del documental en San Juan del Río, se llevará a cabo el próximo sábado 22 de julio, en el Foro del Portal del Diezmo, en punto de las 6 de la tarde, con la presencia del Trío Nuevo Legado, en un evento gratuito.

Después estará mostrándose del 3 al 13 de agosto en la ciudad de Querétaro, y del 3 al 20 de agosto en la plataforma FilmInLatino, para después proyectarse en el Festival Internacional de la Sierra Queretana en diciembre.