Juan Orozco, ejemplo de superación

Originario de Santa María Tlahuitoltepex, Mixe, Oaxaca, el estimado maestro Juan Orozco Vásquez llegó a esta ciudad hace más de 27 años con una orquesta de música procedente del entonces Distrito Federal, decidió quedarse en esta tierra de palomas donde continuó con sus estudios hasta carrera trunca en la Licenciatura en Música, en la Universidad Autónoma de Querétaro Campus San Juan del Río.

Desde la edad de ocho años Juan ingresó al Conservatorio de Música de los Mixes en su pueblo natal, de donde egresó a los 15 años como trompetista concertista; formó parte de la Filarmónica del citado Conservatorio así como de la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Oaxaca.

Cultura Anuncian sexta edición del Hay Festival

Su trabajo y trayectoria que ha realizado en esta ciudad, consta como director e integrante de la Banda de Música municipal a la que dedicó 15 años de su vida; tuvo a su cargo el proyecto de la Orquesta Filarmónica del DIF que logró concretar con el apoyo de la entonces presidenta de dicho centro, Tania Ruiz Castro, además de dar continuidad y dirigir el Coro Monumental. Como maestro de música también se desarrolló en diferentes instituciones educativas de esta ciudad.

Desde hace 20 años, nos dice, tuvo la inquietud de darle continuidad a proyecto particular por lo que enfocó sus esfuerzos en consolidar su propia academia musical, que ha funcionado de maravilla porque, cita, la gente cree en nuestro trabajo, en el desarrollo de habilidades y destrezas; actualmente cuenta con 35 alumnos, y una plantilla de cuatro maestros que forman parte de la Academia “Orozco Estudio. Cuna de Talentos”, impulsando también a artistas y solistas a nivel profesional con producción de disco, o video; “producimos arreglos con el apoyo de los maestros, queremos darles realce, no solo que sea un pasatiempo” menciona, y reitera “aquí tenemos talento, hay que darle impulso a nivel nivel profesional, que San Juan del Río destaque en esto”.

Reitera la importancia de la formación integral de los niños y jóvenes a través del arte y el deporte, por lo que el objetivo principal de su academia, es el mejor desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, motriz, además estimular su creatividad, concentración y expresión; y la sociabilidad, aspecto, cita, de gran importancia que las sociedades han venido perdiendo y/o sustituyendo por la tecnología; “platico mucho con ellos, varios se han desviado de conductas antisociales llámese rebeldía o la tendencia a las drogas o alcohol”, esto, dice, le hace creer más en su proyecto.

Nos comparte algo de su experiencia personal en el tema del alcoholismo que tanto le afectó hasta llegar al punto cero, nos comenta, “vengo de una familia disfuncional, y de un pueblo machista”, a raíz de la separación de sus padres salió de Oaxaca y llegó a México, fue, nos dice, una manera de huir de su realidad, eso “lo estuve cargando pero nunca lo manifesté” hoy, agradece al grupo de psicoterapia de la línea del Dr. Ayala, el ayudarle a comprender “que tengo un problema, una mente emproblemada, eso lo trabajo día con día”.

Foto: Luis Luévanos | El Sol de San Juan del Río

El alcoholismo, menciona, es una enfermedad progresiva, te mata lentamente “te quieres morir pero a la vez no, pero no sabes cómo vivir… me arrastró, perdí mi trabajo, amigos, dinero, todo, me llevó al punto cero, que quiere decir, el fondo del sufrimiento”.

Cultura Abren convocatoria para Elogio a San Juan del Río

Ahora, agradece a su líder José Zepeda haberle tendido la mano, con quien formó un grupo de la línea del Dr. Ayala, y ha sido a través de la filosofía del Dr., que “yo empiezo a entender que esto es servir a Dios a través de mis semejantes, a través del servicio”, y más con los niños, añade, a través de la música “me da satisfacción de ser feliz el día de hoy, disfrutar mi chamba, disfrutar de la esencia que ellos me regalan a través de su talento”, todos tenemos talento, recuerda, lo tenemos que descubrir y trabajar. “Hoy por la gracia de Dios nos regresa bendiciones a través de este proyecto”.

Ahora, es importante para él trabajar a través de la honestidad, “ser transparente conmigo mismo, no quiero que me idealicen, soy un ser emocional con muchos deseos, anhelos e ilusiones las cuales estoy empezando a trabajar y eso es lo que me motiva a seguir con este proyecto, más que nada, trabajar con jóvenes que son rescatables por su manera de pensar”.

Se muestra satisfecho por la oportunidad de trabajar con jóvenes y a través de éste proyecto “descodificar sapiencias y creencias”, siguiendo con la misión de ayudar a los padres de familia a formar adultos con alta calidad humana que puedan contribuir a mejorar la sociedad a través de sus habilidades y destrezas.