La Casa del Actor, en peligro por pandemia

Daño colateral ocasiona el encierro por la pandemia desde marzo de 2020 a la fecha a la Casa del Actor Mario Moreno Cantinflas I.A.P., que se enfrenta a la posibilidad de dejar de funcionar. Fundado hace 77 años, el centro de retiro de los artistas de México peligra por la falta de entradas, sobre como el pago de jubilación por parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que adeuda más 15 millones de pesos, denuncia Jorge Ortiz de Pinedo vicepresidente del patronato de la Casa del Actor.

Además, el centro de retiro resiente la falta de donativos de diversas fundaciones así como la ausencia de otras ayudas en especie, lo cual orilla a los integrantes del patronato a tomar medidas drásticas para evitar que los poco más de 50 huéspedes vayan a ser devueltos a familiares si es que tienen, o a que la Junta de Asistencia Privada los reinstale en otros asilos.

Ortiz de Pinedo advierte que están a semanas de prescindir de poco más de 40 empleados, entre los que están los enfermeros que atienden a los actores, porque “ya estamos en números rojos, lo que se tenía en dinero ya se acabó, es la hora que la ANDA, al estar amparada, no nos ha hecho el pago de jubilación de 15 millones de pesos, que es lo que nos deben hasta ahora y de tenerlos, no estaríamos ante un posible cierre, que jamás se había dado ni en la historia de la ANDA, desde 1934, ni de la casa”.

Preocupado y triste, continúa: “Ahora qué vamos a hacer. Hay algunos de los viejitos que tenemos ahí que tienen familia y les pediremos que los vayan a recoger, que se los lleven; algunos familiares trabajan y no tienen tiempo para cuidar a su familiar. Hay otros que están ahí, porque están totalmente solos, abandonados por las familias o no tuvieron hijos y ningún familiar cercano. Para ellos le vamos a pedir a la Junta de Asistencia Privada, que nos ayude a colocarlos en otros asilos. A lo mejor esto va a ser algo temporal, en lo que nos paga la ANDA. Esto no es un pleito de palabra, que si sólo pagan la mitad, o dos terceras partes se resuelve. Lamentablemente esto inicia desde la dirigencia de la ANDA con Lilia Aragón a la fecha y va para 16 años”.

Una campaña para salvar a la Casa del Actor

El principal benefactor y actual presidente del patronato de la Casa del Actor, Eduardo Moreno Laparade, está intubado en hospital de la Ciudad de México, informa Ortiz de Pinedo, quien ante esta situación, jugará una última carta.

“Pensé en la campaña ‘Actuemos por los que actuaron’, que no sólo va dirigida al gremio artístico, entre actores, actrices, directores, productores, staff de producción de televisión y de cine, sino al mismo público, a fin de que nos hagan donativos económicos a la cuenta bancaria de la Casa del Actor que será deducible de impuestos. Deseo fervientemente que mis compañeros colaboren en la campaña y se pongan en acción por la gente que ya actuó, bailó, cantó, hizo circo, fue soprano, bailaron, hay que apoyarlos”, añade.

El también actor y director espera que con la recaudación de la campaña, para lo cual dará a conocer próximamente un número de cuenta, puedan salvar por el momento el cierre del asilo, “cada mes se requieren mínimo 350 mil pesos para su manutención en alimentos, en insumos como pañales, pijamas y zapatos para dormir, más medicinas, enfermeros, al personal se les paga Seguro Social, su salario, transporte y comida.

Confía en que una vez que abran los juzgados en la Ciudad de México, se destrabe la demanda que tiene la Casa del Actor contra la ANDA por la deuda de poco más de 15 millones de pesos que se han acumulado. “La situación económica de la casa se recrudece por la pandemia. Ya no nos dio tiempo de acudir con los dueños que instituyen las fundaciones que ayudan a los adultos mayores, la pandemia nos maniató”.

Los actuales huéspedes de la Casa del Actor, pertenecientes a la ANDA son Humberto Dupeyrón, Rosa de Castilla, la vedette Xtabay, Dolly Sister, viuda de Chucho Navarro, Susy Velasco, los bailarines Josefina y Joaquín; sólo es asilada Edith Sánchez viuda de Aarón Hernán.

“Es tiempo que los agremiados a la ANDA, le reclamen a Jesús Ochoa, por qué no destina el dinero de jubilación de los asilados en la casa del actor. Es dinero de ellos, no de Jesús, tienen derecho a vivir dignamente, en paz y si se puede con holgura. Cuando Ochoa deja sin cuidadores a sus compañeros, es un acto de los más viles que he visto en los últimos años, cómo se ve que no tienen abuelos y abuelas, porque ellos necesitan ayuda para levantarse de la cama, para ir al baño, bañarse, caminar, para moverse y para que les den sus medicinas, se necesitan cuidadores”.

Ortiz de Pinedo, tiene fe que con la campaña ‘Actuemos por los que Actuaron’, se rescate no sólo la atención a los huéspedes, sino el legado de la casa, “que tuvo sus cimientos gracias a Jorge Mondragón, sus hermanos, por Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, Dolores del Río, Jorge Negrete, David Reynoso, Carlos Orellana, Felipe Montoya, Rodolfo Calvo, Emilio Romero, Alberto Galán y muchos más”.